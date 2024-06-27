В метрополитене сообщили, что на место происшествия вызваны медики и правоохранители.

На станции "Университет" красной ветки столичного метро человек упал на пути. Об этом сообщается в Telegram Киевского метрополитена.

"На станции "Университет" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители", – говорится в сообщении.

Киевлян предупреждают, что из-за инцидента движение поездов на этой линии метро пока изменено: "Красная линия: станции метро "Политехнический институт", "Вокзальная", "Университет", "Театральная" закрыты на вход для пассажиров. Движение поездов на линии организовано от станции "Академгородок" до станции "Шулявская" и от станции "Крещатик" до станции "Лесная". Об изменениях и восстановлении движения будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.

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В дальнейшем было организовано челночное движение по красной линии метро от станции "Шулявская" до "Театральной". Поезда мимо станции "Университет" следуют без остановки. Пересадочный узел "Театральная" – "Золотые ворота" возобновил работу, сообщили в Киевском метрополитене.

Метро Киева

В Киеве это уже второй случай падения пассажира метро на пути в этом месяце. Как сообщалось, 13 июня женщина попала под поезд в метро на синей ветке. Тогда четыре станции – Почтовая площадь, Контрактовая площадь, Почайна и Тараса Шевченко – вынуждены были временно закрыть на вход для пассажиров на время, пока человека вытаскивали из-под поезда.

С июня в столичном метрополитене изменили графики движения поездов, несколько увеличив интервалы движения. У перевозчика уверяют, что новые графики движения поездов составлены с учетом размера пассажиропотока и укомплектованности штата работников. Предварительно метрополитен анонсировал, что из-за острого дефицита специалистов рабочих профессий увеличит интервалы между поездами в пиковые часы.

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