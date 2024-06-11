И. о. руководителя метрополитена заявил, что все сложные работы фактически завершили.

На строительной площадке между станциями метро "Демеевская" – "Лыбедская" работы продолжаются круглосуточно, чтобы восстановить движение поездов по "синей ветке" метро в начале осени 2024 года. Об этом в комментарии "Суспільному" заявил и. о. начальника Киевского метрополитена Виктор Выговский.

"Мы сейчас фактически дошли до финальной стадии работ в котловане, демонтирована верхняя часть тоннеля и взялись за демонтаж последних элементов сооружения тоннеля", – рассказал руководитель метрополитена.

Он подчеркнул, что в дальнейшем специалисты возьмутся за монтаж нового монолитного тоннеля: "Непосредственно еще выполняются работы внутри тоннеля и прилегающих участках. Это 27 метров с одной стороны и 25 – с другой. Там уже выполнены работы, касающиеся скажем так "лечения" тоннеля и сейчас продолжается работа для усиления тоннеля по периметру", – сказал глава столичной подземки.

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Ремонтные работы продлятся до конца лета, потом еще нужно провести тестовые пуски движения поездов и после этого – уже восстановление движения поездов: "Для себя мы смотрим по интенсивности выполнения, по работам, которые мы выполняем, что запустить движение поездов удастся в начале осени", – прогнозирует чиновник.

Он утверждает, что сейчас все сложные работы фактически завершили: "Основной вопрос был обеспечить эффективную работу в самом котловане, не допустить вынесения песка в котлован и доступа воды. Эту работу уже выполнили. Далее, если уже демонтируется тоннель, то остаются только работы по монтажу тоннеля и непосредственно работы в тоннеле: прокладка путей, кабелей и запуск движения поездов", – добавил Выговский.

Закрытие станций на "синей ветке"

9 декабря 2023 года в Киеве закрыли на ремонт часть синей ветки метрополитена. В январе глава Офиса трансформаций Максим Бахматов заявил, что аварийную часть метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" нужно не ремонтировать, а строить заново.

В начале 2024 года депутат Киевского городского совета, член временной контрольной комиссии по аварийной ситуации на метрополитене Тарас Козак заявил, что возобновление эксплуатации тоннеля метро между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" планируется на начало июня. Уже в апреле в КГГА заявили, что возобновить движение поездов по "синей" линии метро планируют до конца лета 2024 года.

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