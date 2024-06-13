Из-за инцидента временно приостанавливали движение поездов по синей линии метро.

Вечером в четверг, 13 июня, в киевском метро женщина упала под поезд. Инцидент произошел около 20:40 на станции метро "Контрактовая площадь".

"По предварительной информации, женщина 1985 года рождения, находясь на перроне, потеряла равновесие и упала на рельсы, в то время когда прибывал поезд", – сообщает пресс-служба полиции Киева.

Полицейские совместно с работниками метрополитена и сотрудниками ГСЧС достали пострадавшую. Женщину с тяжелыми травмами врачи срочно госпитализировали в медицинское учреждение. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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Отметим, что из-за инцидента временно приостанавливали движение поездов по синей линии метро.

Другие инциденты в Киеве

В Киеве двое мужчин похитили 66-летнего врача-кардиохирурга ради выкупа. Злоумышленники хотели получить $2 млн.

В прокуратуре рассказали, что подозреваемые заставили потерпевшего сесть в машину, надели ему на голову черный мешок и вкололи в ногу неизвестное вещество. Врачу сказали, что это "яд". После этого требовали у него $2 млн за предоставление "противоядия".

Когда злоумышленники поняли, что таких денег у похищенного врача нет, они обыскали его и забрали 15 000 грн, которые были у мужчины в сумке.

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