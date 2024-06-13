Вечером в четверг, 13 июня, в киевском метро женщина упала под поезд. Инцидент произошел около 20:40 на станции метро "Контрактовая площадь".
"По предварительной информации, женщина 1985 года рождения, находясь на перроне, потеряла равновесие и упала на рельсы, в то время когда прибывал поезд", – сообщает пресс-служба полиции Киева.
Полицейские совместно с работниками метрополитена и сотрудниками ГСЧС достали пострадавшую. Женщину с тяжелыми травмами врачи срочно госпитализировали в медицинское учреждение. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Отметим, что из-за инцидента временно приостанавливали движение поездов по синей линии метро.
Другие инциденты в Киеве
В Киеве двое мужчин похитили 66-летнего врача-кардиохирурга ради выкупа. Злоумышленники хотели получить $2 млн.
В прокуратуре рассказали, что подозреваемые заставили потерпевшего сесть в машину, надели ему на голову черный мешок и вкололи в ногу неизвестное вещество. Врачу сказали, что это "яд". После этого требовали у него $2 млн за предоставление "противоядия".
Когда злоумышленники поняли, что таких денег у похищенного врача нет, они обыскали его и забрали 15 000 грн, которые были у мужчины в сумке.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Брошенный бус и дыра в заборе: из Украины в Венгрию сбежали 18 человек, - журналист (фото)
- В Германии 19-летний афганец с ножом напал на украинку, она серьезно ранена, - СМИ
- На Житомирщине женщина проиграла в онлайн-казино деньги, собранные на выпускной для учеников
- В Виннице мужчина застрелил жену и ранил ее подругу, а затем совершил самоубийство