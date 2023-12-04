Участниками преступной группы являются адвокаты, частные нотариусы, государственные регистраторы и другие лица.

В Киеве разоблачена большая преступная группа, участники которой мошенническим путем присвоили 16 квартир горожан. Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, среди пострадавших - двое военных, старики и несовершеннолетние наследники умерших должников.

По данным правоохранителей, в состав банды входили 13 участников. "Среди них - адвокаты, частные нотариусы, государственные регистраторы и гражданские лица", - отмечают в ОГПУ.

В зависимости от роли в преступной схеме фигурантам инкриминируют целый букет преступлений:

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нарушение неприкосновенности жилья,

мошенничество,

присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением,

легализация имущества, полученного преступным путем,

создание и руководство преступной организацией и участие в ней,

подделка документов, печатей, штампов, бланков и их использование,

несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин и автоматизированных систем,

злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги.

По данным следствия, в свое время потерпевшие брали в банках ипотечные кредиты на покупку квартир в Киеве. Во время ликвидации ряда финансовых учреждений участники преступной схемы через специально созданную ими коммерческую фирму выкупали права на получение выплат по остаткам ипотечных кредитных договоров, не известив заемщиков об изменении получателя этих выплат, а также графиков и сроков погашения кредитов.

В дальнейшем участники преступной организации создавали основания для конфискации предмета ипотеки, то есть кредитной квартиры. Для этого они подделывали документы о том, что владельцы квартир якобы были проинформированы о переходе прав на выданный ипотечный кредит от банка к выше упомянутой фирме, а также о том, что новый правообладатель намерен реализовать кредитное жилье. Также подделывали отчеты об оценке квартир, а их стоимость умышленно занижали. Эти документы использовали при заключении сделок купли-продажи ипотечного имущества между собой. Таким образом переоформили квартиры на своих близких родственников.

После этого представители силового блока преступной организации выселяли пострадавших из их квартир, в том числе путем применения физической силы. Выселение проводилось на основании якобы продажи жилья несмотря на отсутствие соответствующего судебного решения.

В течение 2017-2023 годов преступная организация завладела по меньшей мере 16 квартирами киевлян. Причиненный ущерб в уголовном производстве составляет почти 40 млн грн.

Согласно сообщению, руководителю и одному из участников преступной организации избрана мера пресечения – содержание под стражей, остальным подозреваемым – залог и домашний арест.

Досудебное расследование осуществляет главное следственное управление Нацполиции Украины, оперативное сопровождение - Департамент стратегических расследований НПУ.

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Как сообщал УНИАН, в октябре Нацполиция задержала на Закарпатье одного из организаторов мошеннической схемы, по которой обманули на деньги маму погибшего военного. Речь идет о сумме в 7,5 миллионов гривен. Аферисты настойчиво рекомендовали 49-летней переселенке из Донецка положить эти деньги на их криптокошелек, запугивая женщину, что такую сумму опасно хранить в банке.

В прошлом месяце полиция Киева сообщила, что начато уголовное производство и проводится проверка законности деятельности благотворительного фонда, представители которого в военной форме собирали средства на улицах столицы якобы на помощь Вооруженным силам Украины. Открытию уголовного производства предшествовал конфликт между представителями фонда и гражданами.

Полицейские доставили в территориальное управление полиции пятерых представителей благотворительного фонда. Это событие квалифицировали как мошенничество - ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

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