В Киеве продлится комендантский час и на рождественско-новогодние праздники.

В Киеве в этом году больших новогодних празднований не планируется, однако на Софийской площади за средства меценатов установят главную елку страны.

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на заместительницу председателя Анну Старостенко. При этом она напомнила, что уже второй год подряд страна живет в условиях войны, в Киеве продолжает действовать режим комендантского часа, который без исключений продлится на рождественско-новогодние праздники.

Она отмечает, что возле главной елки будет расположена фотозона, где будут расположены несколько небольших елок с игрушками на ветках. "Запланирована установка фотозоны, где будут расположены несколько небольших новогодних елок, украшенных новогодними игрушками. Каждый желающий сможет взять игрушку себе на память, но перед этим сделать благотворительный взнос в поддержку ВСУ", – сообщила Старостенко.

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Заместитель председателя КГГА сообщила, что город не тратит бюджетные средства на организацию и обустройство новогодних локаций. Также отметила, что в столице в этом году не будет никаких массовых празднований, в частности размещение ярмарок, фудкортов и аттракционов на главных площадях страны не предусмотрено. По ее словам, на Софийской площади откроют главную елку страны, ее украсят игрушками и энергосберегающими гирляндами за средства меценатов. При этом добавила, что подготовка происходит с учетом ситуации безопасности в городе. Старостенко рассказала, что киевские коммунальные театры в декабре презентуют различные новогодние представления, а в музеях проведут мастер-классы по созданию рождественской атрибутики и Дидуха.

Новогодняя елка в Киеве

Руководитель ООО "ГЛОБАР-ДЕКОР" Надежда Тутенко рассказала НАШЕЙ журналиске, что в Киеве новогоднюю искусственную елку высотой 12-метров будет украшено Гербом Украины.

При этом напомнила, что в прошлом году было принято коллегиальное решение: пока у нас война в стране, то на елке будет размещен Герб, а рождественская звезда к нам вернется уже с победой.

Она отметила, что все устанавливают за свой счет, средств из государственного бюджета не тратится на этот проект.

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