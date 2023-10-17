Аферисты сели женщине "на уши", как только та получила денежную помощь от Украины в связи со смертью сына.

На Закарпатье задержали одного из организаторов схемы, который выманил у матери погибшего бойца ВСУ миллионы денежной помощи, которую государство предоставило женщине из-за смерти сына.

Речь идет о сумме в 7,5 миллиона гривень. Аферисты настойчиво рекомендовали 49-летней переселенке из Донецка положить эти деньги на их криптокошелек, запугивая женщину, что такую сумму опасно хранить в банке. Утром 17 октября Национальная полиция Украины сообщила о задержании 35-летнего участника схемы, который "сел на уши" женщине вместе со своим сообщником.

Отмечается, что сначала аферисты настаивали, чтобы женщина положила 5 миллионов гривень на счет в финансовое учреждение, которое находится за границей. Мать погибшего военного поверила в этот обман и перечислила деньги на криптокошелек злоумышленников.

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"Через некоторое время она захотела снять часть средств со "счета", однако мошенники сообщили, что эти средства арестованы и для того, чтобы их разблокировать, нужно перечислить им на счет еще определенную сумму денег", - говорится в сообщении полиции.

Тогда переселенка перевела мошенникам еще 2,5 миллиона гривень. После того, как аферисты "выбили" из женщины все деньги, связь с ними оборвалась.

Обманутая украинка попыталась найти грабителей при помощи закарпатских полицейских. Правоохранители вели соответствующее расследование почти 6 месяцев и в итоге идентифицировали маршрут движения украденных денег. Это позволило выйти на основных фигурантов схемы.

Отмечается, что по состоянию на 17 октября по этому делу было проведено почти 50 обысков в разных регионах Украины.

"Один из организаторов мошеннического колл-центра помещен в изолятор временного содержания. Он дает показания полиции относительно своих сообщников и сотрудничает со следствием", - говорят в полиции.

Родных защитников Украины предупредили о действиях аферистов

В начале 2023 года Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины предупреждало семьи военных о возможных схемах, к которым могут прибегнуть мошенники, чтобы заработать на чужом горе.

Там подчеркнули, что государство не берет деньги за обмен пленных, возвращение тела погибшего с поля боя и тому подобное. В министерстве акцентировали, что в каждом подобном случае украинцам следует срочно обращаться в полицию.

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