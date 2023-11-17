Открытию уголовного производства предшествовал конфликт между представителями фонда и гражданами.

Правоохранители проводят проверку законности деятельности благотворительного фонда, представители которого в военной форме собирали средства на улицах столицы якобы в помощь Вооруженным силам Украины. По данному факту в полиции начато уголовное производство, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По данным правоохранителей, вечером, 16 ноября, ряд Telegram-каналов распространил видео конфликта между гражданами в Оболонском районе столицы из-за сбора денег на нужды украинских военных.

Полицейские доставили в территориальное управление полиции пятерых представителей благотворительного фонда. Это событие квалифицировали как мошенничество - ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Видео дня

Отмечается, что сейчас в рамках начатого уголовного производства дознаватели проверяют всех представителей фонда, а также документацию учреждения.

В то же время, военный и ветеран Олег Симороз сообщил детали конфликта. Он рассказал, что вместе с неравнодушными гражданами пришел в одну из точек, где организация "Спаси родную страну" собирает наличные, - у выхода из станции метро "Героев Днепра". Уточняется, что главой этой организации является Николай Осаула.

Военный вместе с другими людьми находился там несколько часов, в течение которых им угрожали и насмехались над ветеранами.

По его словам, также удалось узнать, что "волонтеры" работают за ставку заработной платы, которую выплачивает фонд из денег, которые люди донатят на ВСУ.

"Ну и учитывая, что это наличные, то пересчитать их невозможно, именно поэтому мошенникам так нравятся сборы наличных. Далее часть денег на карман, ну и на ВСУ немного, потому что надо же благодарности у ребят клянчить, потому что бизнес должен работать", - добавил военный.

Как известно, в течение нескольких последних месяцев на многих улицах столицы можно встретить "волонтеров" в военной форме, которые призывают донатить наличные якобы на нужды Вооруженных сил Украины. Их "точки" были расположены в довольно людных и популярных местах, в частности на Майдане Независимости и улице Крещатик, а также на выходах из некоторых станций метро.

Мошенничество во время войны - последние новости

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