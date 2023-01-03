Оккупанты поручили ему руководство подразделением конвойной службы.

На Харьковщине объявили подозрение экс-правоохранителю, который руководил подразделением конвойной службы оккупантов.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, во время временной оккупации Купянского района мужчина написал заявление на имя руководителя оккупационной администрации, в котором просил назначать его в псевдоправоохранительный орган.

Оккупанты поручили ему руководство подразделением конвойной службы.

Видео дня

"Одной из основных задач его подразделения было конвоирование задержанных оккупантами местных жителей, украинских правоохранителей и участников АТО. После освобождения региона мужчина пытался скрываться. Он был задержан в рамках проведения стабилизационных мероприятий в Купянском районе", - рассказали в ГБР.

Задержанному экс-правоохранителю сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Коллаборанты и предатели на Харьковщине: детали

На Харьковщине девушка желала смерти украинцам. 24-летней колаборантке заочно сообщили о подозрении, ведь она публично отрицала вооруженную агрессию РФ.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала одну из руководительниц бывшей оккупационной администрации Изюмского района.

На Харьковщине о подозрении сообщили мужчине, который призвал односельчан поддерживать действия российских оккупантов.