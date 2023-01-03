На Харьковщине объявили подозрение экс-правоохранителю, который руководил подразделением конвойной службы оккупантов.
Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, во время временной оккупации Купянского района мужчина написал заявление на имя руководителя оккупационной администрации, в котором просил назначать его в псевдоправоохранительный орган.
Оккупанты поручили ему руководство подразделением конвойной службы.
"Одной из основных задач его подразделения было конвоирование задержанных оккупантами местных жителей, украинских правоохранителей и участников АТО. После освобождения региона мужчина пытался скрываться. Он был задержан в рамках проведения стабилизационных мероприятий в Купянском районе", - рассказали в ГБР.
Задержанному экс-правоохранителю сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.
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