Предатель публично поддерживал российскую оккупацию Украины и одобрял действия главы страны-агрессора.

В Харьковской области о подозрении сообщили мужчине, который призывал односельчан поддерживать действия российских оккупантов.

Как сообщает Харьковская областная прокуратура, 34-летний мужчина получил подозрение по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).

По данным правоохранителей, в с. Новоалександровка Чугуевского района местный житель склонял односельчан поддерживать действия государства-агрессора.

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В частности, он публично высказывался о правильности и правомерности распространения суверенитета РФ на территории Украины и одобрял действия главы страны-агрессора. Кроме того он убеждал односельчан, что только украинские военные обстреливают мирное население.

Задержание российских коллаборантов в Украине

В Украине постоянно задерживают российских коллаборантов, которые поддерживают российских оккупантов, и помогают им как в обстрелах мирных городов, так и на временно оккупированных территориях.

В частности, недавно Служба безопасности Украины задержала одну из руководительниц бывшей оккупационной администрации Изюмского района Харьковской области. Женщина активно подыскивала "единомышленников", которых пыталась привлечь к сотрудничеству с врагом, за что предлагала "должности", российские зарплаты и лояльность оккупантов. После освобождения Харьковщины коллаборантка пыталась скрываться на территории Изюмского района, но ее задержали.

А чуть раньше СБУ задержала в Киеве колаборантку, которая после освобождения Харьковщины пыталась бежать в ЕС. В Купянске во время оккупации города женщина добровольно пошла на сотрудничество с россиянами.

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