Женщина активно подыскивала "единомышленников", которых пыталась привлечь к сотрудничеству с врагом, за что предлагала "должности", российские зарплаты и лояльность оккупантов.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала одну из руководительниц бывшей оккупационной администрации Изюмского района.

Как сообщает СБУ, одна из приспешниц врага разоблачена в результате стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области.

Злоумышленницей оказалась бывшая руководительница созданного оккупантами "Савинского территориального отдела Изюмской военно-гражданской администрации".

Видео дня

"Среди прочего, она собирала паспортные данные местных жителей и передавала их в оккупационную администрацию. Полученные персональные сведения граждан враг использовал для фальсификации "результатов" фейкового плебисцита", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после освобождения Харьковской области коллаборантка пыталась скрываться на территории Изюмского района, но ее задержали.

По данным следствия, фигуранткой является местная жительница, которая после захвата части региона поддержала захватчиков и добровольно вступила в оккупационных органов.

Правоохранители рассказали, что в рядах агрессора она активно подыскивала "единомышленников", которых пытался привлечь к сотрудничеству с врагом, за что предлагала "должности", российские зарплаты и лояльность оккупантов.

Сейчас следователи сообщили злоумышленнице о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса ("коллаборационная деятельность").

Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Война в Украине и задержание коллаборантов

Спецслужбы в Украине регулярно задерживают коллаборантов и предателей нашей страны. В частности, недавно СБУ задержала в Киеве коллаборантку, которая после освобождения Харьковщины пыталась бежать в ЕС. В Купянске во время оккупации города женщина добровольно пошла на сотрудничество с россиянами.

Также украинские пограничники задержали молодую коллаборантку, которая ехала в Киев. Во время проверки в телефоне девушки обнаружили материалы пророссийского содержания.

А на днях в Одессе разоблачили "блогершу", которая призвала Путина активнее бомбить Украину. Пропагандистка распространяла в сети публикации, в которых поддерживала и оправдывала вооруженную агрессию РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: