На харьковщине задержали топ-колаборантку \ facebook.com/SecurSerUkraine

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала одну из руководительниц бывшей оккупационной администрации Изюмского района.

Как сообщает СБУ, одна из приспешниц врага разоблачена в результате стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области.

Злоумышленницей оказалась бывшая руководительница созданного оккупантами "Савинского территориального отдела Изюмской военно-гражданской администрации".

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"Среди прочего, она собирала паспортные данные местных жителей и передавала их в оккупационную администрацию. Полученные персональные сведения граждан враг использовал для фальсификации "результатов" фейкового плебисцита", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после освобождения Харьковской области коллаборантка пыталась скрываться на территории Изюмского района, но ее задержали.

фото СБУ

По данным следствия, фигуранткой является местная жительница, которая после захвата части региона поддержала захватчиков и добровольно вступила в оккупационных органов.

Правоохранители рассказали, что в рядах агрессора она активно подыскивала "единомышленников", которых пытался привлечь к сотрудничеству с врагом, за что предлагала "должности", российские зарплаты и лояльность оккупантов.

Сейчас следователи сообщили злоумышленнице о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса ("коллаборационная деятельность").

фото СБУ

Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Война в Украине и задержание коллаборантов

Спецслужбы в Украине регулярно задерживают коллаборантов и предателей нашей страны. В частности, недавно СБУ задержала в Киеве коллаборантку, которая после освобождения Харьковщины пыталась бежать в ЕС. В Купянске во время оккупации города женщина добровольно пошла на сотрудничество с россиянами.

Также украинские пограничники задержали молодую коллаборантку, которая ехала в Киев. Во время проверки в телефоне девушки обнаружили материалы пророссийского содержания.

А на днях в Одессе разоблачили "блогершу", которая призвала Путина активнее бомбить Украину. Пропагандистка распространяла в сети публикации, в которых поддерживала и оправдывала вооруженную агрессию РФ.

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