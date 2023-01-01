Оккупанты проводят розыск проукраински настроенного населения.

Враг усилил контрразведывательные мероприятия на оккупированной Харьковщине.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В районе населенного пункта Лиман Второй Харьковской области враг усилил контрразведывательные меры. Проводит розыск проукраински настроенного населения", - отмечает Генштаб.

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Также сообщается, что ВСУ в течение минувших суток наносили поражения по позициям врага.

"Авиация Сил обороны нанесла удары по району сосредоточения противника, а также по его позиции зенитно-ракетного комплекса, а наши ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, 4 района сосредоточения живой силы, а также пункт управления БпЛА оккупантов", - говорится в сообщении.

Ситуация в Харьковской области

29 декабря российские войска совершили очередной массированный ракетный обстрел Украины. В Харьковской ОВА сообщали о "прилеты" ракет.

23 декабря стало известно о российском удар по районной больнице на Харьковщине. Ранения получили четыре работника и один человек.

Также в декабре российская ракета попала в больницу в деокупованому Купянске.

Кроме того, неоднократно сообщалось о подрывах людей на русских минах. Недавно в лесу подорвались мужчина с маленьким ребенком.

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