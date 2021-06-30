Конфликт разгорелся между одним из охранников мэрии и депутатом Дмитрием Булахом.

Перед началом внеочередной сессии городского совета Харькова 30 июня произошла потасовка. Из-за этого заседание началось с опозданием.

Об этом сообщает "Суспільне. Харків".

Конфликт разгорелся между одним из охранников мэрии и депутатом Дмитрием Булахом от "Блока Светличной "Разом". Причиной потасовки стало то, что помощника народного избранника не пустили на заседание. В результате сессия началась с опозданием в несколько минут.

В горсовете усилили меры безопасности, а вход в сессионный зал охраняли полицейские.

На внеочередной сессии горсовета должны были рассмотреть вопрос об арендных ставках на землю в городе.

Как ранее сообщал УНИАН, в центре Харькова под зданием ОГА депутата горсовета от ОПЗЖ Анатолия Родзинского облили желтой жидкостью, как утверждается - мочой. Автор ролика утверждает, что депутату отомстили за "схему обмана инвалидов".

В организации "Традиция и порядок", которая ранее уже обвиняла представителя ОПЗЖ в нарушении закона, заявили о непричастности к случившемуся.

В свою очередь пострадавший депутат заявил, что ему "подпортили пиджачок Brioni" и оценил ущерб в 60 тысяч гривен.

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Автор: Анастасия Горбачева