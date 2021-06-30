Депутат оценил "ущерб" в 60 тысяч гривень - говорит, что пострадал его пиджак.

В центре Харькова под зданием ОГА депутата горсовета от ОПЗЖ Анатолия Родзинского облили желтой жидкостью, как утверждается - мочой.

Соответствующее видео было опубликовано накануне в Youtube.

Автор ролика утверждает, что депутату отомстили за "схему обмана инвалидов". На записи видно, как неизвестный в кепке и медицинской маске подбежал к депутату и вылил на него жидкость.

В организации "Традиция и порядок", которая ранее уже обвиняла представителя ОПЗЖ в нарушении закона, заявили о непричастности к случившемуся, пишет Newsroom.

"Наша деятельность против него - часть борьбы с мошенниками. Мы уже обещали, что он будет пандусом, и по нему будут ездить те инвалиды, которых он в свое время обманул на огромные деньги. Но вот какая штука, множество мошенников, такие как Скоробагач, оказываются еще и депутатами от партии Медведчука. Конкретно эти действия могли совершить обманутые Родзинским люди", - заявили в движении.

Родзинский на своей странице в Facebook заявил, что ему "попортили пиджачок Brioni".

"Я продолжаю делать то, что считаю правильным! "Мальчикам" могу сказать, что за то в чем вы участвуете за 100-200 грн, вам светит до 4 лет тюрьмы или 5 лет колонии, ибо это хулиганство в группе лиц, с нанесением материального ущерба в 60 тысяч грн", - написал депутат.

Ранее в Харькове произошел конфликт между представителями "Нацкорпуса" и сторонниками "Оппозиционной платформы - За жизнь".

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Автор: Юрий Годован