Один из депутатов приобрел недвижимость уже после оккупации украинского полуострова Россией.

Три депутата Харьковского горсовета владеют недвижимостью в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает движение "Честно".

Жена Игоря Ариха из "Блока Кернеса" задекларировала помещение площадью 158 квадратных метров в Ялте, а ее однопартиец Владимир Тупицын имеет квартиру в Ялте - площадью 25 квадратных метров.

Также, по данным журналистов, один из депутатов приобрел недвижимость уже после оккупации украинского полуострова Россией.

"Административное здание в Алуште площадью 478 квадратных метров декларирует депутат от "Слуги народа" и муж председателя харьковской ОГА Айны Тимчук Андрей Тимчук. Год приобретения права собственности - 2018-й. Депутат, представляющий интересы народа, во время войны с агрессором - Российской Федерацией, покупает недвижимость в Крыму ", - говорится в сообщении.

Напомним, что Андрей Тимчук был избран депутатом городского совета Харькова в 2010 году от «Партии регионов».

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Автор: Денис Прядко