Пока информация о взрывчатке не подтвердилась.

В Харькове неизвестный "заминировал" шесть школ. На месте работают взрывотехники, кинологи и спасатели.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполіції области.

Информацию "минировании" шести общеобразовательных учреждений правоохранители получили около 11:15. Во все школы, где предположительно может быть бомба, отправили группы реагирования.

Читайте такжеВ Киеве вывели десятки тысяч людей из почти всех ТРЦ: что случилось (видео)"По распоряжению начальника ГУНП в Харьковской области, проверка на наличие взрывчатки проводится во всех школах города. Информация зарегистрирована в едином учете территориальных подразделений полиции, продолжается проверка", — рассказали в Нацполиции области.

В то же время местное издание "Редпост" сообщает, что письма с угрозой взрыва получили семь школ. "Минер" требует перевести 7 млн гривен на два телефонных номера.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября в Харькове эвакуировали учеников шести школ из-за сообщения о заминирование.

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Автор: Марта Гичко