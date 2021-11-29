По данным горсовета, правоохранители уже проверили пять школ, работы в шестой завершаются.

В Харькове правоохранители проверяют информацию о минировании шести школ.

Как сообщили в пресс-службе городского совета, первой электронное письмо о минировании получила школа №153 Новобаварского района.

"В следующие пять объектов в разных районах Харькова - школы № 80, 36, 59, 94 и 78 - информация поступила по телефону", - говорится в сообщении.

По данным горсовета, правоохранители уже проверили пять школ, работы в шестой завершаются. Взрывное устройство не нашли.

Дети остаются на улице во дворе школы.

Как пишет местное издание SQ, согласно оперативной сводке Харьковской облгосадминистрации, это не первое сообщение о минировании за последние сутки. Так, вчера, 28 ноября, в Харькове искали взрывчатку в аэропорту Информация о минировании аэровокзала и двух самолетов поступила на электронный адрес облуправления полиции в 11.45.

В ночь на понедельник дежурная часть полиции получила сообщение о взрывчатке в ТРЦ "Космос" (Академика Павлова, 144б). Территорию объектов было обследовано, взрывчатку не нашли.

Напомним, ранее сообщалось, как неизвестный "заминировал" в Харькове семь больниц и супермаркет. По адресам выезжали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Эвакуация граждан не проводилась, взрывчатку не нашли.

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Автор: Виктория Гордиенко