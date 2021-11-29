К дверям тамбура, где живут "ночные бабочки", привязали гранату и мину.

В РФ решили "наказать" девушек легкого поведения. Неизвестные заминировали двери в одном из подъездов в городе Коломна. Также они оставили странную записку.

"Даша, это тебе за триппер", - написали минеры, передают российские СМИ.

Инцидент произошел в Подмосковье. 68-летний житель многоквартирного дома Коломны обратился в полицию с заявлением о том, что двери в тамбур, который ведет к его жилью, кто-то заминировал. На дверной ручке он обнаружил гранату, примотанную изолентой.

Правоохранители установили, что подъезд действительно заминировали. Неизвестные примотали к двери муляж гранаты, а под ней была спрятана настоящая мина. Взрывное устройство нашли на двери, ведущей в тамбур, объединяющий две квартиры.

Читайте такжеВ России полицейский спросонья выстрелил в себя и напарникаВ одной из квартир живет пенсионер, а во второй жили две девушки. По информации СМИ, эти девушки были так называемыми "жрицами любви". Судя по всему, обиженный клиент одной из них решил отомстить ей за венерическое заболевание.

Минеров не нашли, однако снаряд удалось обезвредить. Обошлось без взрыва. Если бы мина сработала, в подъезде могли бы серьезно пострадать несколько квартир.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в российском городе сожгли "коронавирус". В Курске во время фестиваля расправились с чучелом COVID-19.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Виолетта Орлова