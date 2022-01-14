После сложной операции врачам удалось удалить инородные тела.

В Харькове годовалая девочка проглотила сразу 11 магнитов, которые соединились между собой в кишечнике и образовали кольцо. Ребенка пришлось госпитализировать.

Об этом сообщили в Харьковской областной детской больнице №1.

"В нашу больницу была доставлена девочка 1 года с подозрением на пищевое отравление, но при доскональной диагностике были выявлены инородные тела кишечника. А именно - магниты, которые между собой соединились и образовали кольцо", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Черкасской области мальчик нашел на улице фейерверк и попал в больницуОбъединенные магниты привели к тяжелой хирургической патологии - непроходимости кишечника. После сложной операции хирургам удалось удалить инородные тела и ликвидировать непроходимость кишечного пути ребенка.

Врачи обратили внимание на опасность таких игрушек для малышей и призвали родителей быть бдительными при уходе за детьми.

Напомним, ранее в Шевченковском районе Харькова обнаружили тело младенца. Завернутое в пакет тело нашли у подъезда дома по улице Есенина.

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