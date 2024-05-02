Зрители начали массово покидать мероприятие.

Певица Анна Асти родом из Черкасс продолжает жить и работать в России. Недавно у нее состоялся концерт в Волгограде, однако зрители не оценили ее выступление.

По данным пропагадистских СМИ, Асти постоянно бегала переодеваться, практически не взаимодействовала с публикой, много говорила и прочее, поэтому прямо посреди концерта люди начали разворачиваться и выходить из зала.

"Энергетики, драйва, огня не было. Атмосферу пришлось создавать самостоятельно. Она очень много пустословила. О Волгограде сказала, что наш город очень жаркий и мы молодцы, что выстояли очередь", – говорят посетители.

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Интересно, что на ее концерте случилась драка. В бой вступили две женщины, которые не смогли поделить место.

"Женщина хотела пролезть к сцене, а другая ответила ей: "Нет, я пришла сюда раньше, никуда ты не пролезешь, стой, где стоишь". Но женщина не послушала ее, а другая схватила за волосы и оттащила. Рядом стоял мужчина и весь концерт наблюдал за ними. Потом не выдержал, вернулся к ним, и такой: "Да как же вы…" – заявили зрители.

Напомним, у Анны Асти обнаружили редкое заболевание - болезнь Келлера второй степени. Как сообщают росСМИ, эта болезнь провоцирует дегенеративные изменения в костях стоп.

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