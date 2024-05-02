Речь идет о сроках поступления помощи украинским защитникам в рамках обнародованных пакетов помощи от стран Запада.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил сократить сроки поступления оружия, особенно средств противовоздушной обороны, от международных партнеров. Об этом глава государства сообщил в Telegram по итогам проведения Ставки Верховного Главнокомандующего.

Как отметил президент, он заслушал большой отчет о степени готовности фортификационных рубежей в приграничных регионах и на направлениях активных боевых действий. Его представили премьер-министр Денис Шмыгаль и председатель Государственной службы специального транспорта Александр Яковец.

Также, Главнокомандующий Александр Сырский доложил о текущей ситуации на фронте и организации ротации подразделений для восстановления. Обсуждались темпы и потребности при комплектовании новых бригад.

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"Был доклад министра обороны Рустема Умерова по графикам поступления оружия от партнеров в рамках обнародованных пакетов помощи. Поручил принять все возможные меры для сокращения сроков. Особенно это касается поставки средств ПВО для защиты человеческих жизней и энергетической инфраструктуры", - сообщил Зеленский.

Вместе с тем, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин отчитался о текущих темпах производства дронов и средств РЭБ и обеспечения ими фронта, а также средств радиоэлектронной борьбы для прикрытия важных объектов.

Помощь для Украины - детали

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на фоне задержек западной военной помощи Россия оказалась более эффективной в своих военных действиях. В частности, существует разрыв во времени между объявлением пакета и моментом, когда артиллерист ВСУ получит боеприпасы. По мнению Кулебы, в это время на фронте могут произойти плохие вещи, например, продвижение российских войск на местности.

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