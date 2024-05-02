Это может поощрить использовать суда российской компании других нефтепереработчиков.

На этой неделе у компании Indian Oil Corp. возобновили покупку российской сырой нефти, доставляемой танкером "Совкомфлота". Это прокладывает путь для возобновления нефтяных поставок после того, как американские санкции привели к их срыву. Такие данные приводит Bloomberg.

Как стало известно, танкер "Владимир Тихонов" выгрузил около 1 млн баррелей российской нефти марки Urals в порту Парадип, где находится нефтеперерабатывающий завод компании Indian Oil.

Принятие танкера "Совкомфлота" крупнейшим индийским нефтепереработчиком имеет большое значение, поскольку может поощрить меньшие компании также использовать эту судоходную компанию для закупки нефти в РФ.

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"Ежедневный импорт нефти из России в Индию в апреле вырос до более 1,9 млн баррелей, что является самым высоким показателем с июля. Поставки нефти сортов Urals и Sokol резко выросли по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные. Для сравнения, нефтеперерабатывающие компании сократили поставки из Ирака и Саудовской Аравии, второго и третьего по величине поставщиков нефти в Индию", - говорится в материале.

В свою очередь по меньшей мере пять танкеров "Совкомфлота", которые занимаются перевозкой нефти марки Urals, отмечают Индию, как пункт назначения в этом месяце, а танкер "Суворовский проспект" стоит у западного побережья страны, свидетельствуют данные отслеживания судов Bloomberg.

Indian Oil Corp. - справка

Indian Oil Corporation является нефтегазовой компанией, которая специализируется на нефтепереработке и дистрибуции нефтепродуктов. Она образовалась в 1964 в результате слияния двух компаний: Indian Oil Company Ltd. и Indian Refineries Ltd.

В списке крупнейших компаний мира Forbes Global 2000 за 2022-й Indian Oil Corporation заняла 357 место. По состоянию на позапрошлый год компания имела более 31 тыс. сотрудников.

Индия возвращается к российской нефти

В конце апреля сообщалось, что индийцы начали принимать российские танкеры с нефтью после кратковременной остановки: судно "Совкомфлота" выгрузилось в одном из индийских портов 26 апреля.

А в начале прошлого месяца стало известно, что Россия вернулась к поставкам в Индию нефти "Сокол".

"Грузы предлагаются с привлекательными скидками, что привело к восстановлению некоторых потоков в Индию", - рассказали в издании Bloomberg.

Отметим, что Нью-Дели стал крупнейшим потребителем российской морской нефти после того, как страны Запада отказались от сотрудничества с Москвой из-за начала полномасштабной войны.

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