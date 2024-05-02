Тала Калатай рассказала, что часто слышала в гримерках восхваление "великой России".

Известная украинская актриса, телеведущая Тала Калатай, которая рассказала о потере родного человека, имеет опыт работы с россиянами на одной съемочной площадке. Актриса поделилась, что часто поведение коллег из страны-оккупанта было невыносимым.

В интервью OBOZ.UA Тала Калатай рассказала, как российские актеры много раз говорили о России с восторгом, и называли ее "величественной". После того как их ставили на место, они начинали манипулировать. В частности, россияне говорили о "братских народах":

Выбешивали меня ужасно. Ну слушайте, когда оно сидит и громко рассказывает, что Россия самая великая, а все остальные рядом не стояли, как можно выдержать? Говорю: "Какого черта ты здесь?" "Ну, мы же братья", - отвечает. "Какие братья? Историю учи историю! Только не ту, что вам рассказывают". У нас веками пытались украсть прошлое, чтобы выдать за свое. Видео дня

Калатай поделилась, что после начала полномасштабного вторжения, испытывает отвращение и неприязнь ко всему российскому. Телеведущая призналась, что и раньше испытывала подобные чувства, но не разглашала их.

Тала вспомнила историю, когда она поступала в театральный университет. По словам актрисы, она столкнулась с критикой из-за выбора украинского направления, мол: "Почему? Обучение на русском перспективнее, потому что все деньги там". Такой выбор поразил родных Калатай, потому что у нее русскоязычная семья.

Ведущая объяснила, что с детства украинская музыка и литература вызывали у нее только лучшие эмоции. К тому же Тала училась в украинской школе.

"В младших классах успела поносить звездочку жовтенятка - черт возьми, тяготела ко всему украинскому. Помню, была очень счастлива, когда провозгласили независимость. Я, правда, не понимала: с какой стати должна учиться на русском, живя в Украине?" - заявила Калатай.

Напомним, ранее актриса Тала Калатай в интервью УНИАН рассказала, как решила вернуться к съемкам в сериалах, и почему более 20 лет мечтала, чтобы в Украине не было российских актеров.

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