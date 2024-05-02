Песков заявил, что они не воспринимают его всерьез.

В Кремле назвали "Глобальный саммит мира", который пройдет 15-16 июня в Швейцарии, не настроенной на результат инициативой.

Заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова цитируют российские пропагандистские СМИ. По его словам, без участия России никаких серьезных ожиданий от этого саммита быть не может, а в Москве вообще "не понимают, что это за веха".

"О какой серьезной конференции с серьезными ожиданиями, какой-то результативности можно говорить без участия России. Это совершенно невозможно", - сказал он. Видео дня

Саммит мира в Швейцарии: что известно

Напомним, осенью 2022 года президент Украины Владимир Зеленский представил "формулу мира" для окончания войны. В нее вошли:

1. радиационная и ядерная безопасность;

2. продовольственная безопасность;

3. энергетическая безопасность;

4. освобождение всех пленных и депортированных;

5. восстановление территориальной целостности и мирового порядка;

6. вывод войск ПФ и прекращение боевых действий;

7. трибунал для виновных и компенсация ущерба;

8. противодействие экоциду;

9. гарантии безопасности для Украины;

10. фиксация окончания войны.

Глобальный саммит мира готовят Украина и Швейцария, он пройдет уже 15-16 июня. Ожидается, что в нем примет участие 160 делегаций разных стран.

В Швейцарии сообщили, что "на данном этапе" Россию не приглашали, однако она должна быть вовлечена в обсуждения.

Вас также могут заинтересовать новости: