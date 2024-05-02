В Кремле назвали "Глобальный саммит мира", который пройдет 15-16 июня в Швейцарии, не настроенной на результат инициативой.
Заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова цитируют российские пропагандистские СМИ. По его словам, без участия России никаких серьезных ожиданий от этого саммита быть не может, а в Москве вообще "не понимают, что это за веха".
"О какой серьезной конференции с серьезными ожиданиями, какой-то результативности можно говорить без участия России. Это совершенно невозможно", - сказал он.Видео дня
Саммит мира в Швейцарии: что известно
Напомним, осенью 2022 года президент Украины Владимир Зеленский представил "формулу мира" для окончания войны. В нее вошли:
1. радиационная и ядерная безопасность;
2. продовольственная безопасность;
3. энергетическая безопасность;
4. освобождение всех пленных и депортированных;
5. восстановление территориальной целостности и мирового порядка;
6. вывод войск ПФ и прекращение боевых действий;
7. трибунал для виновных и компенсация ущерба;
8. противодействие экоциду;
9. гарантии безопасности для Украины;
10. фиксация окончания войны.
Глобальный саммит мира готовят Украина и Швейцария, он пройдет уже 15-16 июня. Ожидается, что в нем примет участие 160 делегаций разных стран.
В Швейцарии сообщили, что "на данном этапе" Россию не приглашали, однако она должна быть вовлечена в обсуждения.