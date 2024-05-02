По словам Владислава Селезнева, РФ планирует обойти Часов Яр с флангов.

Российские оккупанты продолжают штурмовать окрестности Часового Яра и даже заходили на улицы города, сообщил в эфире телемарафона военный эксперт Владислав Селезнев.

"Сейчас микрорайон "Канал" больше всего страдает от вражеских "банзай-штурмов". Враг даже заходит на улицы, которые находятся на востоке этого микрорайона. Но каждый раз получает пощечины от украинских операторов боевых машин и FPV-дронов, вынужден отступать, теряя как технику, так и личный состав", - сказал Селезнев.

Он также пояснил, что имеется в виду под термином "банзай-штурмы": "Имеется в виду, когда на вражескую технику загружается максимальное количество личного состава. Чтобы короткие дистанции преодолевать на максимальной скорости, пытаясь избежать украинских дронов, мин или артиллерии", - сказал он.

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По словам Селезнева, РФ, скорее всего, в ближайшее время изменит свою тактику на этом направлении: "В ближайшей перспективе даже в прямых штурмах, а в попытках врага обойти с флангов. Ведь напрямую враг ничего не может сделать, а вот обходя с флангов, особенно с юга, там есть определенные угрожающие тенденции".

Российско-украинская война продолжается: важные новости

Ранее в ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины были вынуждены отойти на новые позиции западнее Бердичей. Причиной этому стало то, что предыдущие позиции были полностью уничтожены врагом.

Кроме того, РФ не оставляет попыток ликвидировать украинский плацдарм на левом берегу Херсонской области. Так, за минувшие сутки российские оккупанты в несколько раз увеличили численность штурмов украинских позиций.

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