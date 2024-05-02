Пальмовое масло встречается практически повсюду. Если вы не избегаете его строго, скорее всего, вы постоянно употребляете продукты, содержащие пальмовое масло. Портал EatingWell рассказывает, как влияет пальмовое масло на здоровье человека и стоит ли включать его в свой рацион.
Что такое пальмовое масло и где его используют
Пальмовое масло получают из плодов масличной пальмы. Его родиной является Западная и Центральная Африка.
Пальмовое масло используется в основном в кулинарии. Благодаря его способности оставаться полутверым при комнатной температуре и высокой температуре дымлени оно широко исплользуется для производства обработанных пищевых продуктов длительного хранения, таких как печенье и хлебобулочные изделия, шоколадные конфеты, маргарины и другое.
Другие области применения пальмового масла включают: мыло, зубную пасту, помадуа, макияж и другую косметику, корма для животных
Пищевая ценность пальмового масла
Столовая ложка пальмового масла содержит около 120 калорий. Половина его жирных кислот являются насыщенными, а другая половина представляет собой комбинацию мононенасыщенных и полиненасыщенных.
С точки зрения питательных веществ пальмовое масло богато каротиноидами (антиоксиданты). Оно также является хорошим источником витамина Е.
Польза пальмового масла
В целом, пищевые жиры необходимы для доставки жирорастворимых витаминов и микроэлементов по всему организму и способствуют образованию активных соединений, таких как гормоны (например, тестостерон и эстроген).
Кроме того, пальмовое масло - хороший источник витамина А, который помогает предотвратить слепоту, укрепить иммунную систему и снизить риск осложнений, связанных с беременностью.
Также пальмовое масло оказывает кардиопротекторное и нейропротекторное действие. Оно содержит токотриенол (Т3), форму витамина Е, которая является мощным антиоксидантом. Исследования показали, что Т3 оказывает защитное действие на большую часть организма, включая сердце, мозг, печень, почки, желудок и кости. Кроме того, Т3 может помочь снизить уровень холестерина ЛПНП (известного как "плохой" уровень) до 38%.
Возможные недостатки
Несмотря на потенциальные преимущества пальмового масла, у него могут быть и недостатки. Из-за содержания насыщенных жиров. Чрезмерное потребление насыщенных жиров связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку они повышают уровень холестерина ЛПНП и снижают уровень холестерина ЛПВП (так называемый "хороший").
Однако обзор литературы о пальмовом масле и здоровье не выявил убедительных доказательств связи использования пальмового масла с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Фактически, одно из рассмотренных исследований показало, что чрезмерное потребление других пищевых источников насыщенных жиров, таких как красное мясо и молочные продукты, наряду с отсутствием физической активности и другими факторами образа жизни, играет большую роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, чем потребление пальмового масла.
Это означает, что пальмовое масло можно безопасно употреблять в составе сбалансированной диеты. Однако если возможно, постарайтесь использовать пальмовые масла, полученные из экологически чистых источников, а также выбирайте минимально обработанное, нерафинированное пальмовое масло.
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