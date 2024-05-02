Хотя данные об пальмовом масле противоречивы, оно все же может быть частью здорового питания.

Пальмовое масло встречается практически повсюду. Если вы не избегаете его строго, скорее всего, вы постоянно употребляете продукты, содержащие пальмовое масло. Портал EatingWell рассказывает, как влияет пальмовое масло на здоровье человека и стоит ли включать его в свой рацион.

Что такое пальмовое масло и где его используют

Пальмовое масло получают из плодов масличной пальмы. Его родиной является Западная и Центральная Африка.

Пальмовое масло используется в основном в кулинарии. Благодаря его способности оставаться полутверым при комнатной температуре и высокой температуре дымлени оно широко исплользуется для производства обработанных пищевых продуктов длительного хранения, таких как печенье и хлебобулочные изделия, шоколадные конфеты, маргарины и другое.

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Другие области применения пальмового масла включают: мыло, зубную пасту, помадуа, макияж и другую косметику, корма для животных

Пищевая ценность пальмового масла

Столовая ложка пальмового масла содержит около 120 калорий. Половина его жирных кислот являются насыщенными, а другая половина представляет собой комбинацию мононенасыщенных и полиненасыщенных.

С точки зрения питательных веществ пальмовое масло богато каротиноидами (антиоксиданты). Оно также является хорошим источником витамина Е.

Польза пальмового масла

В целом, пищевые жиры необходимы для доставки жирорастворимых витаминов и микроэлементов по всему организму и способствуют образованию активных соединений, таких как гормоны (например, тестостерон и эстроген).

Кроме того, пальмовое масло - хороший источник витамина А, который помогает предотвратить слепоту, укрепить иммунную систему и снизить риск осложнений, связанных с беременностью.

Также пальмовое масло оказывает кардиопротекторное и нейропротекторное действие. Оно содержит токотриенол (Т3), форму витамина Е, которая является мощным антиоксидантом. Исследования показали, что Т3 оказывает защитное действие на большую часть организма, включая сердце, мозг, печень, почки, желудок и кости. Кроме того, Т3 может помочь снизить уровень холестерина ЛПНП (известного как "плохой" уровень) до 38%.

Возможные недостатки

Несмотря на потенциальные преимущества пальмового масла, у него могут быть и недостатки. Из-за содержания насыщенных жиров. Чрезмерное потребление насыщенных жиров связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку они повышают уровень холестерина ЛПНП и снижают уровень холестерина ЛПВП (так называемый "хороший").

Однако обзор литературы о пальмовом масле и здоровье не выявил убедительных доказательств связи использования пальмового масла с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Фактически, одно из рассмотренных исследований показало, что чрезмерное потребление других пищевых источников насыщенных жиров, таких как красное мясо и молочные продукты, наряду с отсутствием физической активности и другими факторами образа жизни, играет большую роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, чем потребление пальмового масла.

Это означает, что пальмовое масло можно безопасно употреблять в составе сбалансированной диеты. Однако если возможно, постарайтесь использовать пальмовые масла, полученные из экологически чистых источников, а также выбирайте минимально обработанное, нерафинированное пальмовое масло.

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