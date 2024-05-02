По словам Селезнева, самолеты будут полезны как в небе, так и на земле и в море.

Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, как истребители F-16 от союзников помогут Украине в войне.

"F-16 - это, в первую очередь, усиление нашей системы противовоздушной обороны: борьба с вражескими самолетами, ракетами и дронами-камикадзе. Как только мы получим первую партию самолетов, вопрос обороны в воздухе станет значительно легче для нас. Конечно, эти самолеты - это и прекрасная возможность усилить деятельность наших войск также и на суше и в Черном море - прикрытие с воздуха - F-16 точно будут делать это эффективно", - сказал он в эфире телемарафона.

Он также прокомментировал передачу Украине от США ракет ATACMS. По его словам, пока неизвестно, какой именно тип ракет получил Киев.

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"Мы можем рассматривать два вида этих ракет. Первая - которая может бить на расстояние до 160 километров, ее боевая часть состоит из суббоеприпасов. Некая кассетная боевая часть, которая эффективна против личного состава и небронированной техники врага. Вторая - это аэробаллистическая ракета, которая способна бить на расстояние до 290 километров и способна поражать хорошо укрепленные объекты", - отметил Селезнев.

По его мнению, Украина могла получить оба варианта этих ракет, поскольку уже применяла нечто похожее против российских целей. "Мы видели, как прилетели ATACMS по месту расположения войска на временно оккупированной Луганщине. Там, скорее всего, шла речь о ATACMS с кассетной боевой частью. А вот что касается "бавовны" в Крыму, то кажется, что там прилеты от ATACMS с осколочно-фугасной частью. В любом случае, мы получили мощное оружие", - пояснил Селезнев.

F-16 для Украины: последние новости

Накануне в Воздушных силах заявили, что дата появления F-16 в нашем государстве не подлежит разглашению. А первый их боевой вылет будет зависеть от оперативной обстановки на поле боя.

По мнению военного эксперта Петра Черника, Россия хоть и пытается подготовиться к тому, что у Украины появятся F-16, но сделать это фактически невозможно. По его словам, РФ узнает об этом только после нескольких успешных вылетов западных самолетов.

Зато военный аналитик Иван Киричевский считает, что на первых этапах применения F-16 будет иметь какой-то особый формат.

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