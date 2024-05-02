Оккупанты применяют все более агрессивную тактику против Украины, включая удары по украинской энергетической инфраструктуре.

Российские оккупанты "постепенно прогрессируют на поле боя в Харьковский и Донецкий" областях, и война "вряд ли закончится в ближайшее время".

Такое заявление сделала директор Национальной разведки США Эврил Гейнс. Она отметила, что предоставление Китаем компонентов и материалов двойного назначения для российской оборонной промышленности является "одним из факторов, которые изменили динамику на поле боя в Украине в пользу Кремля", передает Голос Америки.

Гейнс также обратила внимание, что РФ ускорила восстановление военных мощностей. "Путин месяцами демонстрировал готовность начать переговоры с Киевом и Вашингтоном относительно будущего Украины, но без каких-либо признаков того, что он готов пойти на значительные уступки", - сказала она.

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Но сейчас, по словам Гейнс, РФ наоборот, применяет более агрессивную тактику против Украины, включая удары по энергетической инфраструктуре. Директор разведки США отметила, что по мнению Кремля, это "должно убедить украинцев, что продолжение борьбы только увеличит нанесенный им вред и не приведет к победе".

"Вероятно, эта агрессивная тактика продолжится и война вряд ли закончится в ближайшее время", - высказала мнение Гейнс.

Кроме того она добавила, что Путин "увеличил расходы на оборону почти до 7% ВВП, что почти вдвое превышает средний показатель за всю историю страны". В настоящее время оборонный бюджет РФ составляет примерно 25% всех расходов.

"Во многом это вызвано тем, что РФ заплатила огромную цену за войну в Украине", - отметила Гейнс.

Председатель Комитета вооруженных сил Сената США Джек Рид добавил, что если Путина не остановить в Украине, он пойдет дальше: "Путин неоднократно говорил, что намерен объединить бывшие советские государства. Это будет включать прямой военный конфликт со странами НАТО, что потребует от США отправить наших собственных мужчин и женщин в опасность".

"Путина надо остановить как ради выживания Украины, так и ради безопасности всех американцев", - заявил Рид.

Война в Украине: новости

Президент Владимир Зеленский поручил сократить сроки поступления оружия, особенно средств противовоздушной обороны, от международных партнеров. Об этом глава государства сообщил по итогам проведения Ставки Верховного Главнокомандующего.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что из-за задержки западной военной помощи РФ оказалась более эффективной в своих военных действиях. По мнению Кулебы, в это время на фронте может произойти продвижение российских войск.

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