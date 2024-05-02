Перед президентскими выборами Джо Байден сосредоточится на внутренних вопросах.

Президент США Джо Байден одержал огромную победу во внешней политике, ведь на прошлой неделе был принят законопроект о помощи Украине в размере 60 млрд долларов. Однако накануне выборов его команда планирует уменьшить внимание людей к участию Америки в войне РФ против Украины, ведь хочет сосредоточиться на электорате, который имеет экономические проблемы, пишет Politico.

"Дело демократии будет оставаться центральным компонентом предвыборной кампании Байдена - как объединяющая нить для обсуждения всего, от Украины и Дональда Трампа до абортов, безопасности оружия и образования - поэтому Белый дом и помощники кампании заявили, что не предусматривают непрерывного пиара, направленного на усиление поддержки войны в Украине в ближайшие месяцы", - отметили в материале.

В то же время эксперты по вопросам внешней политики предупредили, что неспособность сосредоточить внимание страны на том, что продолжение поддержки Украины со стороны США имеет значение, несет реальные риски. Таким образом это может еще больше подорвать внутреннюю поддержку самой войны, закрыть двери для любого дополнительного финансирования и усложнить главный компонент президентского наследия Байдена, то есть "сохранение давней роли Америки как центрального столпа мирового демократического порядка".

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"Для администрации Байдена важно не отдавать публичные месседжи по Украине людям, которые скептически относятся к поддержке США. Не говоря об этом, он рискует, особенно учитывая, что это уже является предвыборным тезисом для тех, кто выступает против помощи Украине", - объяснила старший научный сотрудник Атлантического совета Рейчел Риццо.

В свою очередь бывший старший советник президента Барака Обамы Дэн Пфайффер заявил, что внешняя политика играет небольшую роль на выборах, однако важно то, что кампания Байдена и демократы обеспокоены темпераментом и нестабильным поведением Дональда Трампа.

По словам советника, "внешнеполитические кризисы и его склонность склоняться перед диктаторами вроде Путина - это хорошие доказательства".

Несмотря на то, что Байден меньше будет говорить об Украине, у него все же будут возможности и моменты все равно вспомнить о войне. Известно, что в начале июня запланирована поездка Байдена во Францию, где он отметит 80-ю годовщину высадки войск в Нормандии. Там он, скорее всего, почтит память жертв "величайшего поколения" и проведет параллели с нынешней реакцией Европы и Запада на войну РФ в Украине.

Также будет еще один важный момент, который состоится через месяц во время саммита НАТО в Вашингтоне. Там будет отмечаться 75-я годовщина организации, где у Байдена появится еще одна возможность сделать акцент на вопросах безопасности и свободы.

В Politico напомнили, что во время последних предвыборных выступлений Байден сосредоточил свое внимание на экономических вопросах. Из-за войны в Украине он подчеркнул положительное влияние помощи США на рабочие места в стране, если учитывать, что значительная часть финансирования предоставляется американским производителям оружия.

"Дальнейшее связывание себя с войной несет в себе определенные политические риски. Задержки с отправкой американской помощи уже дорого обошлись, при этом Россия недавно сделала шаг вперед и, как ожидается, достигнет еще больших успехов в ближайшие недели, прежде чем помощь дойдет до зоны боевых действий. И даже если в конце концов ситуация изменится, мало кто ожидает, что это произойдет за несколько месяцев до ноябрьских выборов", - подчеркнули в издании.

Выборы в США: последние новости

Как сообщал УНИАН, президент США Джо Байден заявил, что планирует провести дебаты с Дональдом Трампом, который является его оппонентом-республиканцем на выборах, которые состоятся в ноябре.

"Я где-то. Я не знаю, когда. Я рад поспорить с ним", - отметил президент.

Также сообщалось, что Байден на 4% опередил своего соперника Трампа в новом опросе перед выборами в США. Отмечается, что около 41% опрошенных во время голосования отметили, что проголосовали бы за Байдена, если бы выборы состоялись сегодня. В то же время Трампа поддержали 37% респондентов.

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