Эти удары затрудняют военную логистику врага.

Российские паблики заявляют, что в ночь на 2 мая украинские БПЛА нанесли удар по тяговым и транформаторным подстанциям на железнодорожных путях в Орловской и Курской областях РФ.

Как отмечает Defence Express со ссылкой на OSINT-аналитиков, в этом случае наши беспилотники били по рокадной железной дороге, важной для вражеских войск в упомянутых областях. При этом, как подчеркивают эксперты издания, сам факт использования ударных БПЛА для поражения вражеской железной дороги выглядит возможно даже более интересным и даже неожиданным, чем удары по российским НПЗ.

Прежде всего, отмечают аналитики, тяговая или трансформаторная подстанция на железной дороге - это объект более компактный, чем например установка первичной переработки нефти на любом российском НПЗ. То есть, чтобы попасть по этому элементу железнодорожной инфраструктуры, нужно обеспечить даже более высокую точность удара.

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Также аналитики объясняют, почему удары наносились именно по тяговым и трансформаторным станциям, а не просто по путям.

"Дело в том, что логика работы постсоветских железных дорог вся заточена на то, что в случае повреждения ту или иную часть пути можно заменить за несколько часов и восстановить движение. Но если вдруг выбиты из строя системы питания и сигнализации, для работы которых собственно и нужны тяговые и трансформаторные станции, то это означает более длительный паралич движения, что будет достигаться значительно меньшим приложением усилий", - объясняют в Defence Express.

Кроме того, аналитики отмечают, еще один очень важный момент.

"На российских железных дорогах подстанции должны стоять в интервале максимум 15-50 километров друг от друга, то есть такое количество чувствительной инфраструктуры рашисты физически не смогут перекрыть своей ПВО", - объясняют они.

Атаки украинских дронов

Бывший командующий армии США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Украина должна не обращать внимания на призывы Вашингтона не атаковать дронами по российским нефтеперерабатывающим заводам. По его словам, украинские военные имеют право защищать себя и делать все, что нужно.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов также заявил, что Украина не планирует прекращать атаки в глубине территории России, несмотря на опасения западных сторонников Украины относительно возможной ответной реакции РФ.

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