Вместо того, чтобы служить сдерживающим фактором, российская экономика может стать дополнительным стимулом для продолжения войны.

Все большая структурная милитаризация российской экономики значительно усложняет любые усилия, направленные на прекращение войны в Украине. Вопреки ожиданиям, призрак экономического коллапса может подтолкнуть Владимира Путина и его чиновников к удвоению милитаризации и дальнейшей конфронтации, даже если война зайдет в тупик, пишет Financial Times.

Отмечается, что российская экономика выросла на 3,6% в 2023 году и, по прогнозам, вырастет более чем на 3% в 2024 году. Несмотря на продолжающиеся широкие санкции и экспортный контроль, российские власти похвалили себя за краткосрочный успех в избежании глубокой рецессии в 2022 году и достижении дальнейшего сильного роста.

В значительной степени, по словам журналистов, этот успех основывается на расширении военно-промышленного комплекса. Запоздалое и несовершенное введение верхнего предела цены на нефть позволило России увеличить бюджетные поступления и использовать их для стимулирования внутренней экономики. Хотя экспортный контроль препятствует российскому военному производству и делает его более дорогим, он пока не привел к серьезным проблемам или перебоям в цепочках поставок.

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Бюджетные расходы были сосредоточены на поддержании производства, связанного с войной. Прямые военные расходы выросли более чем в три раза – до более $100 млрд (6% ВВП) по сравнению с периодом до вторжения в Украину. Сейчас РФ может похвастаться 6000 военно-промышленных предприятий по сравнению с 2000 в довоенный период. На этих предприятиях круглосуточно работает более 3,5 млн человек. Кроме того, с началом войны зарплаты на таких предприятиях выросли на 20-60%, а многие компании еще и предлагают освобождение от военного призыва.

Этот повышенный спрос со стороны военного сектора в сочетании с человеческими потерями в результате войны привел к тому, что уровень безработицы в России снизился до исторического минимума – 2,8%. Промышленное производство также растет за счет таких отраслей, как металлургия, машиностроение и химическая промышленность.

"Занятость, доходы и сбор налогов также пожинают плоды военного бума. Региональные правительства сообщают, что этот всплеск происходит "благодаря созданию новых производственных мощностей, в том числе индустриальных парков, развитию предприятий и созданию значительного количества новых рабочих мест", пишет издание.

В то же время, переход к деятельности, связанной с войной, больше не является просто циклическим, краткосрочным политическим мероприятием – он стал структурным. Хотя управление циклической корректировкой может оказаться сложной задачей, Банк России прилагает определенные усилия для сдерживания экономики, удерживая процентные ставки.

Однако возвращение структурных инвестиций, сделанных во время войны, будет чрезвычайно сложной задачей. Если власти попытаются остановить милитаризацию, жесткое приземление может усилить давление на правительство, которое и без того прибегает к репрессиям, чтобы удержать власть. Также могут усилиться внутренние конфликты из-за ограниченных ресурсов. Учитывая эти вызовы, более прагматичным выбором для правительства может быть продолжение милитаризации.

"Вместо того, чтобы служить сдерживающим фактором, российская экономика может стать дополнительным стимулом для продолжения войны в Украине", – пишет FT.

Экономика РФ

Ранее УНИАН писал, что экономическая сила России может продержаться еще полтора года, прежде чем начнет ослабевать. Российская экономика все еще сильна, несмотря на рост военных расходов и западные торговые ограничения.

Международный валютный фонд прогнозирует, что в ближайшие годы Россия продолжит терять позиции в рейтинге стран мира по уровню жизни. За последние 10 лет ВВП на душу населения в РФ сократился на 16%.

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