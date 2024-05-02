Наиболее активным направлением в этом плане для врага является Сумская область.

Российские оккупанты продолжают использовать диверсионно-разведывательные группы для захода на территорию Украины, особенно их много в Сумской области. Об этом сказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко на брифинге.

"Наиболее активный направлением, где враг продолжает использовать свои диверсионно-разведывательные группы, остается Сумщина", - сказал он.

При этом добавил, что ранее была активность вражеских ДРГ и по Харьковской области, но за последнее время она снизилась. По его словам, по Черниговской области также активности вражеских ДРГ не фиксируется.

Видео дня

"А вот Сумская область остается для них какой-то приоритетной. Потому что фактически по несколько вражеских диверсионно-разведывательных групп в течение недели разоблачаются. Нельзя говорить, что они заходят, или пытаются заходить ежедневно, но по несколько групп за неделю, за последнее время - такая их активность", - рассказал Демченко.

ДРГ на Сумщине

27 января 2024 года российская разведывательно-диверсионная группа утром цинично казнила людей из Хотинской общины Сумской области.

Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сообщил, что россияне расстреляли брата и сестру, которые проживали в селе Андреевка, которое расположено в 5-километровой пограничной зоне с РФ.

Он обратился к жителям 5-километровой зоны с просьбой об эвакуации. При этом При этом напомнил, что только так можно спасти свою жизнь от оккупантов и выразил соболезнования близким казненных украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: