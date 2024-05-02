Журналистка рассказала, как пытается преодолеть болезнь.

Известная украинская журналистка, блогер Рамина Эсхакзай призналась, что уже около года живет с булимией. Интервьюер поделилась, как борется с расстройством пищевого поведения.

Рамина Эсхакзай в своем Telegram рассказала, что в течение года пыталась самостоятельно справиться с психологическим заболеванием. Сейчас она решила попробовать лечение антидепрессантами, потому что предыдущие методы не дали результата. По словам журналистки, только пять дней за шесть месяцев она не издевалась над своим организмом:

Скоро будет почти год, как я хочу справиться без антидепрессантов и снова начать жить, а не три дня нормально, дальше два ем все подряд и блюю, потом снова сначала. Мой максимум за последние полгода, когда я не совершала насилия над своим организмом, - это пять дней. Ровно пять дней я не мучила себя, потребляя все подряд, чтобы мой мозг отключился на время, пока я потребляю еду. Видео дня

Как поделилась интервьюерка, она уже длительное время работает с психотерапевтом и нутрициологом. Однако Рамина не видит эффекта от занятий. Ведущая говорит, что не может заставить себя выполнять рекомендации экспертов. Эсхакзай задумалась над антидепрессантами, потому что считает, что они повлияют на ее поведение.

"Я регулярно работаю с психотерапевтом, коучем, нутрициологом. Но сейчас эффект либо низкий, либо его нет, потому что я просто не могу выполнять рекомендации. Если я все-таки буду принимать антидепрессанты, то это для того, чтобы изменить нейронные связи и паттерны поведения", - добавила ведущая.

Напомним, ранее Рамина Эсхакзай поделилась, как ей удалось сохранить дружбу с бывшим, адвокатом Евгением Прониным.

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