Более 60 устройств Samsung получат One UI 7 на базе Android 15 / Скриншот

Android 15 уже проходит этап бета-тестирования, однако полноценный релиз новой ОС ожидается в августе. Одной из первых ее получат устройства Samsung, более того, уже известен список моделей, которые точно смогут обновиться до One UI 7 на базе Android 15. Их владельцам как минимум до 2025-го не придется думать об апгрейде.

По данным издания Gizmochina, One UI 7 на базе Android 15 получат более 60 гаджетов Samsung, среди которых как смартфоны, так и планшеты корейского бренда.

Серия Galaxy S

  • Galaxy S24 Ultra
  • Galaxy S24+
  • Galaxy S24
  • Galaxy S23 Ultra
  • Galaxy S23+
  • Galaxy S23
  • Galaxy S23 FE
  • Galaxy S22 Ultra
  • Galaxy S22+
  • Galaxy S22
  • Galaxy S21 Ultra
  • Galaxy S21+
  • Galaxy S21
  • Galaxy S21 FE

Серия Galaxy Z

  • Galaxy Z Fold 5
  • Galaxy Z Flip 5
  • Galaxy Z Fold 4
  • Galaxy Z Flip 4
  • Galaxy Z Fold 3
  • Galaxy Z Flip 3

Серия Galaxy A

  • Galaxy A73
  • Galaxy A72
  • Galaxy A55
  • Galaxy A54
  • Galaxy A35
  • Galaxy A34
  • Galaxy A33
  • Galaxy A25
  • Galaxy A24
  • Galaxy A23
  • Galaxy A15 (LTE)
  • Galaxy A15 (5G)
  • Galaxy A14 (LTE)
  • Galaxy A14 (5G)
  • Galaxy A05s

Серия Galaxy M

  • Galaxy M55

    Видео дня

  • Galaxy M54

  • Galaxy M34

  • Galaxy M53

  • Galaxy M33

  • Galaxy M15

Серия Galaxy F

  • Galaxy F55
  • Galaxy F54
  • Galaxy F34
  • Galaxy F15

Серия Galaxy Xcover

  • Galaxy Xcover 7

Планшеты

  • Galaxy Tab S9 Ultra
  • Galaxy Tab S9+
  • Galaxy Tab S9
  • Galaxy Tab S9 FE+
  • Galaxy Tab S9 FE
  • Galaxy Tab S8 Ultra
  • Galaxy Tab S8+
  • Galaxy Tab S8
  • Galaxy Tab S6 Lite (2024)
  • Galaxy Tab A9+
  • Galaxy Tab A9
  • Galaxy Tab Active 5

О функциональности новой версии One UI информации пока нет, но она как минимум будет включать в себя все новые фичи Android 15. Изменений пока не так много, но тестеры ранее нашли упоминание Satellite SOS. Ожидается, что эта функция позволит устройствам подключаться к спутнику для отправки сообщений в экстренные службы.

Прямо сейчас бета-версию Android 15 можно установить на все устройства Pixel, начиная с Pixel 6. 

Ранее специалисты выбрали лучший бюджетный смартфон от Samsung для покупки в 2024. При цене дешевле 7000 грн этот Galaxy предлагает плавный дисплей, отличную автономность и достойную производительность.

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