Android 15 уже проходит этап бета-тестирования, однако полноценный релиз новой ОС ожидается в августе. Одной из первых ее получат устройства Samsung, более того, уже известен список моделей, которые точно смогут обновиться до One UI 7 на базе Android 15. Их владельцам как минимум до 2025-го не придется думать об апгрейде.
По данным издания Gizmochina, One UI 7 на базе Android 15 получат более 60 гаджетов Samsung, среди которых как смартфоны, так и планшеты корейского бренда.
Серия Galaxy S
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy S21+
- Galaxy S21
- Galaxy S21 FE
Серия Galaxy Z
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
Серия Galaxy A
- Galaxy A73
- Galaxy A72
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A23
- Galaxy A15 (LTE)
- Galaxy A15 (5G)
- Galaxy A14 (LTE)
- Galaxy A14 (5G)
- Galaxy A05s
Серия Galaxy M
Galaxy M55Видео дня
Galaxy M54
Galaxy M34
Galaxy M53
Galaxy M33
Galaxy M15
Серия Galaxy F
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F15
Серия Galaxy Xcover
- Galaxy Xcover 7
Планшеты
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9+
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S6 Lite (2024)
- Galaxy Tab A9+
- Galaxy Tab A9
- Galaxy Tab Active 5
О функциональности новой версии One UI информации пока нет, но она как минимум будет включать в себя все новые фичи Android 15. Изменений пока не так много, но тестеры ранее нашли упоминание Satellite SOS. Ожидается, что эта функция позволит устройствам подключаться к спутнику для отправки сообщений в экстренные службы.
Прямо сейчас бета-версию Android 15 можно установить на все устройства Pixel, начиная с Pixel 6.
Ранее специалисты выбрали лучший бюджетный смартфон от Samsung для покупки в 2024. При цене дешевле 7000 грн этот Galaxy предлагает плавный дисплей, отличную автономность и достойную производительность.