В списке почти 60 гаджетов, включая серию Galaxy S21.

Android 15 уже проходит этап бета-тестирования, однако полноценный релиз новой ОС ожидается в августе. Одной из первых ее получат устройства Samsung, более того, уже известен список моделей, которые точно смогут обновиться до One UI 7 на базе Android 15. Их владельцам как минимум до 2025-го не придется думать об апгрейде.

По данным издания Gizmochina, One UI 7 на базе Android 15 получат более 60 гаджетов Samsung, среди которых как смартфоны, так и планшеты корейского бренда.

Серия Galaxy S

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy S21 FE

Серия Galaxy Z

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Серия Galaxy A

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE)

Galaxy A15 (5G)

Galaxy A14 (LTE)

Galaxy A14 (5G)

Galaxy A05s

Серия Galaxy M

Galaxy M55 Видео дня

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M15

Серия Galaxy F

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F15

Серия Galaxy Xcover

Galaxy Xcover 7

Планшеты

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab Active 5

О функциональности новой версии One UI информации пока нет, но она как минимум будет включать в себя все новые фичи Android 15. Изменений пока не так много, но тестеры ранее нашли упоминание Satellite SOS. Ожидается, что эта функция позволит устройствам подключаться к спутнику для отправки сообщений в экстренные службы.

Прямо сейчас бета-версию Android 15 можно установить на все устройства Pixel, начиная с Pixel 6.

Ранее специалисты выбрали лучший бюджетный смартфон от Samsung для покупки в 2024. При цене дешевле 7000 грн этот Galaxy предлагает плавный дисплей, отличную автономность и достойную производительность.

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