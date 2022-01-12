В суде до злостного нарушителя "не дошла очередь".

Водитель Kia Optima, ставший виновником смертельного ДТП под Харьковом, неоднократно был пойман на нетрезвом вождении. Но суды ним так и не занялись.

Об этом сообщил нардеп из Харьковщины Александр Бакумов.

Читайте такжеВ Раде хотят навсегда отбирать у злостных нарушителей водительские праваУтром 12 января в результате столкновения автомобилей Kia Optima и Toyota Camry вблизи Харькова погибли трое взрослых и пострадали двое детей.

По информации Бакумова, водитель Kia, вылетевший на встречную полосу, - злостный нарушитель.

"Только за осень у него три административных протокола по 130 статье КУоАП - управление в состоянии алкогольного опьянения. Ни один из этих протоколов не был рассмотрен судом! Ни один! Если бы у суда хоть до одного из этих материалов "дошла очередь", нарушителя не должно было быть бы в этом месте и в это время на дороге. Так что он продолжал садиться за руль, нарушать, пока не погубил молодую украинскую семью", - возмущается нардеп.

Ранее стало известно, что потерпевшие в аварии в Харькове, которая в 2017 году унесла жизни шестерых человек, получают от виновников ДТП Елены Зайцевой и Геннадия Дронова мизерные денежные компенсации.

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