Мониторинг эфиров телерадиорганизаций показал отсутствие русскоязычных песен, а 67% исполнялись на украинском.

Украинцы в прошлом году больше всего жаловались на нарушение закона о государственном языке в сфере предоставления услуг, сфере образования и в органах местного самоуправления.

Об этом сказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. По его данным, в секретариат языкового омбудсмена в течение 2023 года поступили 3 692 обращения о нарушении языковых прав.

Нарушения в сфере услуг

"Треть от всех обращений касается нарушений в сфере предоставления услуг. Также много обращений о нарушении закона о языке в сфере образования, в органах власти, в первую очередь местного самоуправления. Далее следуют: веб-сайты, сфера здравоохранения, информация для общего ознакомления (вывески), а также книгоиздание. Но эта статистика уже является незначительной", - информировал он.

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По его словам, в разрезе регионов наибольшее количество поступивших обращений касаются города Киев.

"С одной стороны большое количество нарушений, но с другой - вопрос языкового сознания и нежелание граждан Украины мириться с нарушением их прав в различных сферах жизни. Следующими идут: Харьковская область и львиную долю от нарушений составляет город Харьков, Одесская область, Днепропетровская и частично Киевская область", - сообщил он.

Нарушения в органах государственной власти

Креминь остановился на нарушениях применения государственного языка в органах власти. "Не называя имен, хочу сказать, что кроме депутатов, это городские председатели, заместитель городских председателей. В региональном измерении по областям больше всего нарушений закона о языке со стороны чиновников: Одесская область, Харьковщина, Полтавщина, Днепропетровщина, Николаевщина и одинаково на Киевщине и Запорожье", - сказал Креминь, добавив, что к ним применяются предупреждения и штрафы.

Нарушения в сфере образования и культуры

В сфере образования, по словам Креминя, часть доцентов, профессоров отдельных университетов до сих пор нарушают право граждан Украины-соискателей образования. При этом, с частью таких нарушителей уже расторгнуты контракты.

Говоря о сфере культуры, он отметил, что мониторинг общенационального эфирного вещания 14 телерадиоорганизаций показал отсутствие русскоязычного контента.

"Хочу подчеркнуть, что наверное впервые за годы независимости Украины не зафиксировано ни одной русскоязычной песни в трансляциях", - прокомментировал он, добавив, что более 67% песен исполнялись на украинском языке.

"Хочу подчеркнуть, что чем больше украинцы общаются на государственном языке в официальных сферах, тем больше они на нем общаются дома, пользуются украинским интернетом, переходят на ведение своих страниц в социальных сетях на украинском языке", - отметил Уполномоченный.

"Актуально - смещение акцента в государственной языковой политике от мягкой (оборонительной) к наступательной украинизации, которая предусматривает создание дополнительных возможностей для обеспечения функционирования украинского языка как государственного и контроль за выполнением закона", - подытожил Креминь.

Ситуация с государственным языком

В Офисе уполномоченного по защите государственного языка констатируют, что украинцы все больше говорят на украинском языке, в то же время есть вопросы по использованию нового правописания.

Также в Офисе настаивают привести в соответствие со стандартами государственного языка названия предприятий и учреждений, чтобы исключить русскоязычные, такие как "Ивушка", "Тополька" и тому подобное.

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