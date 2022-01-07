Ночью 6 января в Шевченковском районе Харькова обнаружили тело младенца.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
Читайте такжеНа Волыни женщина родила девочку и оставила ее на улицеЗавернутое в пакет тело младенца обнаружили у подъезда дома по улице Есенина. Сообщение о страшной находке полиция получила в 21:30 6 января.
Правоохранителям удалось найти мать умершего ребенка.
"Мать младенца - 22-летняя студентка одного из учебных заведений Харькова, гражданка другой страны, проживающая в многоквартирном доме, возле которого было обнаружено тело ребенка", - говорится в сообщении.
Сейчас обстоятельства смерти ребенка неизвестны - их будут устанавливать судмедэксперты, мать госпитализирована в больницу.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.