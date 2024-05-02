Представитель ТЦК также ответил, всех ли, кто стал на учет, направляют на прохождение военно-врачебной комиссии.

Начальник Службы связей с общественностью Полтавского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин объяснил, кому и в какие сроки нужно уточнять свои учетные данные.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос, нужно ли сейчас уточнять свои учетные данные, если после вступления в силу закона о мобилизации это все равно нужно будет сделать в течение 60 дней.

"Если гражданин хочет уточнить свои военно-учетные данные именно, скажем так, по закону, он может это сделать после вступления в силу закона. Но. Никто не запрещает обратиться сейчас", - отметил Истомин.

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Он добавил, что обновление военно-учетных данных является обязанностью, которая предусмотрена правилами воинского учета.

"Это обязанность каждого военнообязанного гражданина", - сказал представитель ТЦК.

На уточнение, все же после вступления закона в силу, после 18 мая, гражданин все равно должен идти и обновлять свои данные, Истомин отметил: "В ТЦК и СП уже будут его обновленные военно-учетные данные, поэтому необходимости появляться потом у него уже не будет".

Представитель ТЦК напомнил, что в Законе "О Едином государственном реестре военнообязанных" содержится перечень персональных данных, которые должны быть в этом реестре.

"Если гражданин уже обновил все данные, которые там есть, то есть у него ничего не изменилось, это могут быть идентичные в 2022 году обновленные данные, они актуальны, и соответственно, в обновлении они не нуждаются", - сказал Истомин и подтвердил, что прийти на обновление после вступления в силу закона должны только те, кто свои данные не обновил, или те, кто пришел по повестке для обновления.

Также на вопрос о том, когда гражданин может получить штраф, представитель ТЦК напомнил, что в правилах воинского учета указано, что в течение семи дней военнообязанный должен сообщить об изменении своих военно-учетных данных.

Истомин также отметил, что если военнообязанный получает повестку с целью прибытия в ТЦК и СП и обновления военно-учетных данных, и не прибывает в ТЦК, или по прибытии туда отказывается проходить военно-врачебную комиссию, то его данные передаются в полицию в связи с совершением административного правонарушения.

В то же время полиция доставляет его в ТЦК и СП для составления протокола об админправонарушении.

Относительно того, всех ли, кто стал на учет в ТЦК, направляют на ВВК, или только тех, кто ранее был ограниченно годным, Истомин отметил, что информация о годности к военной службе является одним из пунктов военно-учетных данных.

"Если в ТЦК и СП нет информации о пригодности, соответственно военнообязанный гражданин направляется на ВВК, чтобы определить его пригодность к военной службе", - пояснил он.

Мобилизация в Украине - детали

11 апреля Верховная Рада Украины приняла закон о мобилизации, который вступает в силу 18 мая.

Сегодня, 2 мая, спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что правительство может внести изменения в правила пересечения границы после вступления в действие закона о мобилизации. В то же время он не может точно сказать, чего именно они будут касаться.

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