В то же время средняя зарплата в Польше намного выше показателя в Украине.

В этом году собрать пасхальную корзину для семьи из четырех человек в Украине будет стоить 1422 грн и 1326 грн в Польше. Такие данные обнародовали Институт аграрной экономики и аналитический центр международного агентства по трудоустройству Gremi Personal. Польшу выбрали для анализа, поскольку там больше всего украинцев, находящихся за рубежом, которые так же готовятся к Пасхе.

Стоимость домашней паски по традиционному рецепту составит 179,8 грн за 1 кг в Украине и 185 грн в Польше. Самыми дорогими составляющими являются мясные блюда. Исследователи посчитали стоимость корзины из расчета 0,5 кг за каждый продукт. Домашняя колбаса Украине стоит 200 грн в Украине и 244 грн в Польше. Буженина – 265 грн в Украине и 195 грн в Польше. Стоимость сала в Украине значительно меньше – 110 грн, в то время как в Польше – 200 грн.

В Украине среди молочных продуктов больше всего придется заплатить за твердый сыр – минимум 265 грн за полкилограмма, в то время как в Польше цена составит 117 грн. За сливочное масло у нас отдадут 194,75 грн, в Польше – 185 грн. Значительно дороже в Украине мягкий сыр – 107,5 грн в то время как за тот же вес в Польше заплатят 68 грн.

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За банку хрена (250 грамм) в Украине заплатят 27 грн и 39 грн в Польше. За 150 г соли соответственно по 3 и 5 грн.

Как отметили исследователи, из анализа видно, что разница в стоимости цен на продукты минимальная, однако в агентстве обращают внимание на уровень доходов в обеих странах. Если в Польше средняя месячная зарплата составляет 59 332 грн (6061 злотых с учетом налогов), то в Украине – 17 442 грн.

Основатель Gremi Personal Евгений Кириченко отметил, что наблюдается минимальная разница в стоимости продуктов в Украине и Польше, однако важно учитывать уровень доходов в каждой стране.

"При условии, что средняя месячная зарплата в Украине почти втрое меньше, чем в Польше, понятно, что украинцы тратят значительно больший процент своего дохода на продукты по сравнению с жителями Польши. Таким образом, рассмотрение цен на продукты без учета уровня доходов может привести к неполному пониманию экономической ситуации в обеих странах. Поэтому все еще существует тенденция, когда украинцы (украинки) приезжают в Польшу на работу и возвращаются в Украину тратить заработанное", – сказал Кириченко.

Цены на продукты к Пасхе – последние новости

Продукты пасхальной корзины в Украине в 2024 году будут дороже прошлогодней более чем на 17% и составят более 1,4 тыс. грн, посчитали в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики".

По словам исполнительного директора Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергея Карпенко, традиционное увеличение спроса на яйца накануне Пасхи существенно не повлияет на цену яиц. С начала года оптово-отпускные цены птицефабрик уменьшились более чем на 50%.

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