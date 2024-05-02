Он знает, кто скрывается под шляпой.

Музыкант Артем Пивоваров недавно записал дуэтную песню с загадочной артисткой Klavdia Petrivna, которая до сих пор не открыла свое лицо зрителям.

Поговаривают, что под шляпой может скрываться Маша Кондратенко или Соломия Опрышко, однако сами девушки неоднозначно отвечают на вопрос, они ли это.

К слову, Артем Пивоваров, спевший с артисткой хит "Барабан", признался, что видел ее лицо, но раскрывать ее личность тоже не стал.

Он лишь сказал, что их знакомство случилось не в последнее время, а намного раньше.

"Мы очень давно знакомы", - сказал Пивоваров.

Кто такая Klavdia Petrivna

Klavdia Petrivna - это украинская певица, автор песен, которая сохраняет свою анонимность. Приобрела большую популярность в социальной сети TikTok. Её треки набирают миллионы прослушиваний на YouTube и стриминговых сервисах.

Блогер Богдан Беспалов, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что настоящее имя артистки - Соломия. По его информации, ей 18 лет, она родом из Львовской области, и учится в музыкальном колледже.

Вас также могут заинтересовать новости: