На темпы передачи того или иного вида вооружения для ВСУ влияет сразу несколько параметров.

После того, как США возобновили военную помощь Украине, возникает вопрос, насколько быстро обещанное оружие предоставят Украине и какая доля из выделенных 61 миллиарда долларов на помощь фактически "осядет" в самих Соединенных Штатах Америки.

Предыдущий опыт свидетельствует, что если рассматривать сроки с момента объявления решения и до момента фактического появления этого вооружения в строю ВСУ в течение 2022-2023 годов, то результаты оказались неожиданными и не стоит говорить о "нескольких сутках или даже часах", пишет Defence Express со ссылкой на данные западного аналитического центра CSIS.

Отмечается, что рекордными оказались показатели по передаче 155-мм гаубиц M777 (12 суток), "афганских" вертолетов Ми-17 (20 суток) и систем HIMARS (22 суток). Антирекордными оказались показатели по темпам передачи бронемашин M1117 (499 суток), самоходных мостов на базе M60 (312 суток) и бронеавтомобилей класса MRAP (260 суток).

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Отдельно стоит обратить внимание и на то, что передача средств ПВО, как ЗРК Patriot и NASAMS, комплексов Avenger и "шахедобоек" VAMPIRE, заняла диапазон от 119 до 177 суток.

Эксперты отмечают, что фактические на темпы передачи того или иного вида вооружения для ВСУ от США влияло сразу несколько параметров. Они зависят не только от логистики или технического состояния готовности, но и от скорости освоения вооружения нашими военными и скорости развертывания соответствующей инфраструктуры для обслуживания.

Например, скорость поставки дополнительных Patriot может упираться ровно в такие же нюансы, хотя эта система уже и так есть в строю Сил обороны Украины.

"Отдельно интересным выглядит объяснение, почему же Пентагон для поддержки нашей страны в критическое время не использовал казалось бы очевидный резерв в 5 миллиардов долларов, который возник после пересчета фактической стоимости уже переданного оружия Украины", – пишет портал.

По словам аналитиков, в данном случае речь шла не о "живых деньгах", а скорее просто о бухгалтерском феномене, который невозможно было конвертировать в реальный ресурс для помощи.

Помощь США

В Пентагоне в конце апреля заявили, что США уже начали поставки оружия и боеприпасов для Украины в рамках нового пакета помощи. Впрочем подробности относительно сроков поставки военной помощи не раскрыли.

Ранее УНИАН писал, что благодаря новой помощи США инициатива может снова перейти на сторону Украины. ВСУ нужно время, чтобы оправиться от тяжелых первых месяцев в этом году до того момента, когда страна начнет получать выгоду от новых поставок оружия.

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