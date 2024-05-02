Новую марку уже можно предзаказать, а в отделения на продажу она поступит с 8 мая.

Национальный оператор почтовой связи Украины "Укрпочта" выпускает новую почтовую марку, посвященную уничтожению флота Российской Федерации. Об этом сообщает АО "Укрпочта" в социальной сети Facebook.

"Наш новый почтовый выпуск - "русский военный флот - до дна!". В нем - те корабли, которые стали самой большой потерей врага с началом полномасштабного вторжения. Да, пока что "Адмирал Макаров", который мы тоже изобразили на марке, остается неповрежденным. Но по опыту марки "Русский военный корабль, иди... !" знаем, что это лишь вопрос времени", - говорится в сообщении.

В частности, 8 мая новинку можно будет приобрести в отделениях Укрпочты, филателистических магазинах и онлайн. В то же время, отмечается, что уже сейчас можно сделать предзаказ и не ждать 8 мая.

Видео дня

В сообщении сказано, что тираж новой марки составит 1 000 000 экземпляров. Над маркой работал художник Виктор Грудаков. Шрифт - UAF Sans Дмитрия Растворцева, разработанный специально для ВСУ.

Общая стоимость за лист марок, конверт, 2 карточки - 156 гривен.

"Одновременно с выпуском новой марки откроем продажу благотворительной презентационной рамки "русский военный... !", которая содержит все три марки этой серии с отпечатками штемпелей первого дня", - сказано в сообщении.

Тираж презентационной рамки составит 1 тыс экземпляров. Стоимость - 1000 грн, 500 грн из которых будут направлены Укрпочтой для закрытия сбора на машину механизированного разминирования для ГСЧС.

Марки от "Укрпочты"

Как сообщал УНИАН, в апреле 2022 года "Укрпочта" ввела в обращение почтовые марки "Русский военный корабль, иди ...! Героям слава!".

Позже легендарная почтовая марка о "русском военном корабле" получила "филателистический Оскар" на международной филателистической художественной премии "Азиаго" (Италия).

Справка УНИАН. "Русский военный корабль, иди ...!" - фраза, произнесенная украинским морским пехотинцем в ответ на предложение российского военного корабля сдаться во время атаки на остров Змеиный в первый день военного вторжения России в Украину 24 февраля.

Вас также могут заинтересовать новости: