Женщину доставили в больницу с ожогами тела.

Мужчина в Донецкой области поссорился с сожительницей и поджег ее. На этом он не успокоился и попытался поджечь правоохранителей, которые приехали на вызов.

Об этом сообщает в Telegram-канале Департамента уголовного розыска

По данным полиции, 36-летний мужчина во время семейной ссоры облил свою сожительницу легковоспламеняющимся веществом и поджег. В результате женщину доставили в больницу с ожогами.

На вызов приехали правоохранители, которые попытались задержать мужчину, но он оказал сопротивление. При этом "дерзкий негодяй" попытался поджечь полицейских, но ему этого сделать не удалось.

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 115 "Покушение на убийство" Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Как ранее сообщал УНИАН, Березовский районный суд Одесской области приговорил к 9 годам тюрьмы мужчину, который убил собственную мать. Он поджег и забил женщину до смерти из-за грязного платья.

По данным следствия, преступление было совершено 21 февраля в доме обвиняемого и потерпевшей.

Автор: Анастасия Горбачева