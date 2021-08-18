Женщина с ожогами и серьезными травмами скончалась в больнице.

Березовский районный суд Одесской области приговорил к 9 годам тюрьмы мужчину, который убил собственную мать. Он поджег и забил женщину до смерти из-за грязного платья.

Это следует из приговора суда, вынесенного на прошлой неделе.

По данным следствия, преступление было совершено 21 февраля в доме обвиняемого и потерпевшей.

Увидев, что мать одета в грязное платье, пьяный мужчина сделал ей несколько замечаний, на которые она не отреагировала и одежду не сменила. Между родственниками началась словесная перепалка. Во время ссоры подозреваемый пытался разжечь печь бензином из литровой бутылки и часть горючего вылил на мать.

Читайте такжеВ Афганистане талибы забили насмерть многодетную мать прямо на глазах ее детейНа женщине загорелась одежда. Сделав несколько шагов, мать упала на пол. После этого сын начал бить ее кулаками и ногами по туловищу, голове и другим частям тела.

Пострадавшая получила внутричерепную травму, в частности, ушиб головного мозга. Женщину госпитализировали, но 25 февраля она скончалась в районной больнице.

Обвиняемый свою вину не признал, заявив в суде, что мать бензином не обливал и не бил. Он лишь подтвердил, что несколько раз делал ей замечание и просил поменять платье, поскольку в дом должен был зайти сосед, а сын стеснялся внешнего вида своей матери. По словам обвиняемого, во время розжига печи произошел небольшой взрыв, в связи с чем часть искр из печи случайно попала женщине на одежду, поэтому та загорелась.

Мужчина утверждает, что мать сделала несколько шагов и упала на пол, а он пытался руками погасить пламя на ее одежде, но при этом ничего не видел из-за дыма. Следы побоев он объяснил тем, что мог не рассчитать свою силу при тушении огня. Также фигурант обвинил полицию в давлении на него и угрозах.

"Однако вина обвиняемого полностью подтверждается доказательствами, собранными в ходе судебного разбирательства", - говорится в приговоре.

В частности, по словам судмедэксперта, на теле, голове, шее, руках и ногах погибшей были обнаружены многочисленные синяки, а также 5-6% ожогов тела (уши, предплечья, части живота). Женщина, по мнению экспертов, скончалась от травм, полученных в результате большого количества ударов.

По итогам судебного расследования фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы на 9 лет.

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Автор: Лариса Козовая