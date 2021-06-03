В настоящее время несовершеннолетнему злоумышленнику грозит длительное тюремное заключение.

Стали известны новые подробности трагедии в Кривом Роге, где на днях от ожогов умерла беременная мать двоих детей Мария Ангарова, которую до этого поджег несовершеннолетний сожитель.

Об этом пишет "Обозреватель".

По данным СМИ, причиной ссоры стала ревность со стороны женщины - она взяла телефон сожителя Шандора Долинского для проверки его переписки в соцсетях. После этого тот облил свою 21-летнюю гражданскую жену горючей жидкостью и поджег.

В больнице, куда госпитализировали пострадавшую, рассказали, что шансов выжить у нее почти не было. Она умерла 1 июня вместе с нерожденным ребенком.

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"Она прибыла в очень тяжелом состоянии. Около 70% поверхности тела было обожжено, пострадали дыхательные пути, лицо, очень сильно руки – ожоги второй и третьей степени... Врачи сделали все, что могли, но мы не боги", – пояснили медики.

Бабушка подозреваемого рассказала журналистам, что в Кривой Рог они переехали из Донецка в 2017 году, когда ему было 12 лет. В 15-летнем возрасте он сошелся с Марией. По словам бабушки, семья парня была категорически против этого.

"Она - гулящая женщина, мать двоих детей, он – несовершеннолетний. До этого никуда не ходил, даже не курил! Она же его "поставила" на наркотики", – утверждает женщина. И добавляет: якобы ранее родственники просили полицию прекратить эти отношения и забрать подростка домой.

Источники в правоохранительных органах подтвердили изданию эту информацию. Отмечается, что в октябре 2020 года в полицию обращался ром, назвавшийся дядей подростка.

Впоследствии семья Шандора согласилась с его выбором.

"Она заманила ребенка в свои сети, но зимой мы приняли их у себя, в арендованную нами квартиру. Но женщина не привыкла жить в семье, она хотела жить по своим законам. Потом я однажды увидела, как Шандор вышел из ванной с белыми губами. Это были наркотики. Ребенок менялся на глазах. Стал срываться, как собака с цепи", – рассказала бабушка Шандора Долинского.

По данным СМИ, впоследствии пара переехала в квартиру матери Марии, которая сейчас находится в Москве. Их соседи говорят, что молодые люди не работали, постоянно скандалили. Поэтому не удивляются трагедии.

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После смерти Марии у нее осталось еще двое детей - одного и пяти лет. По словам пресс-секретаря полиции Кривого Рога Оксаны Лесонен, старший ребенок живет со своим отцом за пределами Днепропетровской области. Годовалого ребенка, жившего с матерью, после трагедии сотрудники превенции отвезли в детскую больницу. "Сейчас служба по делам детей занимается помещением младшего ребенка в дом малыша", – сообщила Лесонен. Об отце ребенка неизвестно.

Судьбу подозреваемого решит суд. Ему грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

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Автор: Юрий Годован