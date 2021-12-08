В Днепре водитель сервиса такси Bolt неадекватно отреагировал на просьбу пассажирки переключить музыку в машине.
Видео с общением девушки и водителя опубликовали в Telegram-канале "Хуэ * е Днепр".
Девушка вызвала такси через сервис Bolt. К ней приехал водитель Евгений. В машине клиентка попросила переключить музыку, но водитель ответил агрессивно с использованием нецензурной брани.
Читайте такжеВ Киеве пассажиры одной из маршруток "приняли душ" во время дождя (видео)Мужчина заявил девушке, что "ее дело маленькое - ехать из точки А в точку Б". Однако пассажирка возмутилась и отметила, что оплачивает машину "комфорт", поэтому может себе позволить просьбу относительно плейлиста.
Во время общения мужчина вел себя эмоционально, в то же время его клиентка не теряла самоконтроль.
Приводим фрагмент общения водителя и его пассажирки.
Пассажирка: "Я пожалуюсь в Bolt"
Водитель: "Да хоть сядь на болт!"
Пассажирка: "Я плачу за ваши услуги как клиент и еду в комфорт-классе".
Водитель: "И что мне теперь тебе куни сделать?"
Как сообщал УНИАН, в Киеве таксист отказался перевозить пару из-за оскорбительных высказанный в сторону украинского языка.
Впоследствии пара киевлян извинилась у столичного таксиста за травлю украинского языка.
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