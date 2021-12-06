Мужчина и женщина хвастались тем, что ненавидят украинский язык, а водитель такси зафиксировал все на видеорегистратор.

В Киеве таксист отказался везти пророссийских пассажиров, которые заявили, что ненавидят украинский язык. Сначала с таким заявлением решила "выступить" женщина, а после этого с бранными угрозами "отличился" и ее спутник. Пассажиры устроили скандал.

Весь инцидент попал на видео, его опубликовали в Telegram-канале "Реальный Киев".

Так, в машину сели мужчина и женщина. Пассажирка начала приставать к водителю с вопросами о языке, а потом заявила, что ненавидит украинский. Таксист отреагировал очень быстро. Он остановил машину и сказал, что на этом поездка закончилась и он не будет их везти.

Женщина возмутилась, к разговору присоединился ее спутник, сидевший возле водителя. Он начал говорить, что уже заплатил за поездку, однако таксист отметил, что вернет часть средств. Пассажира это разозлило, сначала он считал деньги и пытался понять, не пытаются ли его обмануть. А потом он начал громко кричать и ругаться матом.

"Ты разговаривай со мной по-русски... Ты хочешь со мной разобраться? Звони своим шефам.. Ты что, хамло?... Ты сейчас потухнешь... Тебя что, язык не устраивает? Я родился в Киеве, а ты где родился?... Приехало сюда и наворачивает! Я ему в рот сейчас засуну (деньги - УНИАН)", - говорил агрессивный пассажир, прибегая к ругани и угрозам.

Читайте такжеКиевлянку, назвавшую украинский язык мерзким, уволили из IT-компанииПосле того как мужчина и женщина несколько раз называли водителя оскорбительными словами, они все же решили согласиться выйти из машины. Позиция таксиста на протяжении всего разговора была твердой, однако вежливой. Он говорил, что не хочет ссориться и готов вернуть средства, однако везти людей, которые ненавидят украинский, он не будет.

Ранее УНИАН уже сообщал, что владелец кафе в Харькове назвал украиноязычных "рагулями". Мужчина отказался переходить на государственный язык, обслуживая посетителей, потому что ему "неудобно".

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Автор: Полина Кузенко