Инцидент сняли на видео очевидцы и выложили в сеть.

В Киеве пешеход наказал наглого водителя, который не притормозил, проезжая мимо большой лужи возле него.

Детали и видео инцидента появились в Телеграм-канале "Киев Оперативный".

Он произошел на улице Ревуцкого в Дарницком районе столицы с водителем Toyota.

"В один момент водитель влетел в большую лужу и полностью облил прохожего. Тот в ответ решил стукнуть по машине. Водитель мгновенно выскочил и полез в драку с пешеходом", - говорится в сообщении.

Примечательно, что инцидент на этом не завершился. Выбегая из авто, водитель, вероятно, не остановил его должным образом. Поэтому оно покатилось дальше и въехало в мусоровоз, стоявший неподалеку.

Как сообщалось, в столице сегодня наблюдаются сложные погодные условия. С утра в Киеве идет сильный дождь при нулевой температуре. Со временем ему на смену может прийти мокрый снег. Из-за этого на дорогах образовались пробки и произошел сбой в движении общественного транспорта.

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Автор: Виолетта Орлова