Пара киевлян извинилась у столичного таксиста за травлю украинского языка и украинцев.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как сообщал УНИАН, об инциденте стало известно 6 декабря. Конфликт между пассажирами и водителем такси произошел после того, как таксист отказался перевозить пару из-за высказанных ими обвинений в сторону украинского языка.
"Ты разговаривай со мной по-русски... Ты хочешь со мной разобраться? Звони своим шефам.. Ты что, хамло?... Ты сейчас потухнешь... Тебя что, язык не устраивает? Я родился в Киеве, а ты где родился?... Приехало сюда и наворачивает!" - отреагировал мужчина.
Женщина сначала пыталась поддержать знакомого, а потом - уладить конфликт. Таксист же в течение перепалки не переходил на грубость и соблюдал вежливый тон.
В комментарии ТСН таксист по имени Анатолий заявил, что такая ситуация с ним в столице происходит впервые. Кадры инцидента с регистратора мужчина обнародовал в сети, после чего появилась реакция самих провокаторов.
Герои ролика позвонили таксисту и извинились.
"Я просмотрела...Извините, мы реально перегнули палку", – ответила женщина.
Анатолий отметил, что удалить видео, которое разошлось сетью, уже невозможно. Но и в полицию с заявлением о разжигании вражды обращаться не собирается.
Вас также могут заинтересовать новости