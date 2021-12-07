Мужчина и женщина хвастались тем, что ненавидят украинский язык, а водитель такси зафиксировал все на видеорегистратор.

Пара киевлян извинилась у столичного таксиста за травлю украинского языка и украинцев.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщал УНИАН, об инциденте стало известно 6 декабря. Конфликт между пассажирами и водителем такси произошел после того, как таксист отказался перевозить пару из-за высказанных ими обвинений в сторону украинского языка.

"Ты разговаривай со мной по-русски... Ты хочешь со мной разобраться? Звони своим шефам.. Ты что, хамло?... Ты сейчас потухнешь... Тебя что, язык не устраивает? Я родился в Киеве, а ты где родился?... Приехало сюда и наворачивает!" - отреагировал мужчина.

Женщина сначала пыталась поддержать знакомого, а потом - уладить конфликт. Таксист же в течение перепалки не переходил на грубость и соблюдал вежливый тон.

В комментарии ТСН таксист по имени Анатолий заявил, что такая ситуация с ним в столице происходит впервые. Кадры инцидента с регистратора мужчина обнародовал в сети, после чего появилась реакция самих провокаторов.

Герои ролика позвонили таксисту и извинились.

"Я просмотрела...Извините, мы реально перегнули палку", – ответила женщина.

Анатолий отметил, что удалить видео, которое разошлось сетью, уже невозможно. Но и в полицию с заявлением о разжигании вражды обращаться не собирается.

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Автор: Виолетта Орлова