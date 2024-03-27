Сегодня утром в Житомире во дворе одной из многоэтажек произошла стрельба, в результате которой ранен мужчина.
По информации полиции Житомирской области, сообщение о звуках выстрелов и вероятном ранении человека поступило к правоохранителям около 08:15.
Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили в салоне автомобиля 43-летнего жителя Житомира с, вероятно, огнестрельным ранением. Он был госпитализирован.
Сейчас правоохранители проводят мероприятия по установлению и задержанию причастных к происшествию лиц.
Стрельба в центре Киева
В ноябре прошлого года в отеле на столичном Печерске в результате конфликта с применением оружия был ранен мужчина.
Инцидент произошел на первом этаже отеля между компанией лиц и неизвестным. В ходе словесного конфликта нарушитель достал оружие и выстрелил в одного из мужчин, в результате чего пострадавший получил ранение в ногу.
После содеянного злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле. В Киеве была введена специальная полицейская операция. В течение часа правоохранители задержали мужчину. Во время обыска авто следователи изъяли вероятное орудие совершения преступления - травматический пистолет.