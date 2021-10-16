У потерпевшей - множественные колото-резаные ранения грудной клетки.

В городе Черноморск Одесской области во время ссоры на рынке продавщица порезала ножом коллегу.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел вчера вечером.

Отмечается, что сообщение о конфликте между 45-летней и 47-летней женщинами, в результате которого старшая из них получила ножевое ранение грудной клетки, поступило в правоохранительные органы около 22:00.

По данным правоохранителей, между продавщицами давно сложились напряженные отношения. Вчера между ними произошел очередной конфликт, в ходе которого младшая женщина ударила оппонентку ножом. Пострадавшая госпитализирована.

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Как сообщают очевидцы в социальных сетях, конфликт произошел между продавщицами мяса. У потерпевшей - множественные колото-резаные ранения грудной клетки и другое.

Ранее сообщалось, что в Одесской области женщина убила знакомого камнем и бросила тело в канал.

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Автор: Лариса Козовая